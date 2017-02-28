Вторая за месяц колонна МЧС везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

Стартовавшая в Ростовской области колонна белых «КамАЗов» везет около 300 тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ: «Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалёвка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 25 автомобилей, которые везут около 300 тонн гуманитарной помощи».
В МЧС сообщили, что, как и неделю назад, большую часть гуманитарных грузов составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, каши, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре.
По уже хорошо отработанной схеме колонна грузовиков МЧС разделится на две перед российско-украинской границей. Часть «КамАЗов» пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками на пункте пропуска «Донецк», остальные после аналогичной процедуры пересекут границу в пункте пропуска «Матвеев курган».
Отправка новых автоколонн с гуманитарными грузами в Донбасс запланирована на 16 и 23 марта, пишет РИА Новости.
В МЧС сообщили, что, как и неделю назад, большую часть гуманитарных грузов составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, каши, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре.
По уже хорошо отработанной схеме колонна грузовиков МЧС разделится на две перед российско-украинской границей. Часть «КамАЗов» пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками на пункте пропуска «Донецк», остальные после аналогичной процедуры пересекут границу в пункте пропуска «Матвеев курган».
Отправка новых автоколонн с гуманитарными грузами в Донбасс запланирована на 16 и 23 марта, пишет РИА Новости.
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