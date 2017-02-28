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  • 28.02, 05:58

Вторая за месяц колонна МЧС везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

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Вторая за месяц колонна МЧС везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

Вторая за месяц колонна МЧС везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

Стартовавшая в Ростовской области колонна белых «КамАЗов» везет около 300 тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ: «Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалёвка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехали 25 автомобилей, которые везут около 300 тонн гуманитарной помощи».

В МЧС сообщили, что, как и неделю назад, большую часть гуманитарных грузов составляют детские продуктовые наборы: молочные смеси, каши, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре.

По уже хорошо отработанной схеме колонна грузовиков МЧС разделится на две перед российско-украинской границей. Часть «КамАЗов» пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками на пункте пропуска «Донецк», остальные после аналогичной процедуры пересекут границу в пункте пропуска «Матвеев курган».

С момента отправки первой колонны с российской гуманитарной помощью жителям Донбасса в августе 2014 года грузовики МЧС РФ доставили в регион уже более 66 тысяч тонн гуманитарных грузов: продуктов, строительных материалов, предметов первой необходимости, лекарств и учебников.

Отправка новых автоколонн с гуманитарными грузами в Донбасс запланирована на 16 и 23 марта, пишет РИА Новости.

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