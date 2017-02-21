Гумколонна из России привезла в Донбасс 300 тонн детского питания

Сегодня Россия направила в Донбасс первую в этом году и шестидесятую за все время гуманитарной операции автоколонну с помощью.
Груз подготовили на базе Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. И рано утром 26 машин выехали из Ростова-на-Дону и взяли курс в сторону границы. На этот раз основная часть груза, общий вес которой превышает 300 тонн, предназначена самым маленьким жителям региона. Это детское питание для малышей, в основном соки, пюре и каши, а также молочные смеси и предметы первой необходимости. Часть машин прибыла в Донецк, другая — в Луганск.
На складах автомобили разгрузили в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи.
Эта колонна стала первой с начала 2017 года и уже шестидесятой с августа 2014 года. За это время жителям Донбасса из России привезли более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.
На складах автомобили разгрузили в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи.
Эта колонна стала первой с начала 2017 года и уже шестидесятой с августа 2014 года. За это время жителям Донбасса из России привезли более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.
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