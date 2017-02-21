Пять минут тишины
Пять минут тишины 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.02, 20:51
Гумколонна из России привезла в Донбасс 300 тонн детского питания. войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, ДНР, ЛНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гумколонна из России привезла в Донбасс 300 тонн детского питания

1 комментарий

Гумколонна из России привезла в Донбасс 300 тонн детского питания

Гумколонна из России привезла в Донбасс 300 тонн детского питания

    Сегодня Россия направила в Донбасс первую в этом году и шестидесятую за все время гуманитарной операции автоколонну с помощью.

    Груз подготовили на базе Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. И рано утром 26 машин выехали из Ростова-на-Дону и взяли курс в сторону границы. На этот раз основная часть груза, общий вес которой превышает 300 тонн, предназначена самым маленьким жителям региона. Это детское питание для малышей, в основном соки, пюре и каши, а также молочные смеси и предметы первой необходимости. Часть машин прибыла в Донецк, другая — в Луганск.

    На складах автомобили разгрузили в присутствии представителей органов местного самоуправления, которые занимаются распределением гуманитарной помощи.

    Эта колонна стала первой с начала 2017 года и уже шестидесятой с августа 2014 года. За это время жителям Донбасса из России привезли более 66 тысяч тонн гуманитарной помощи.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru