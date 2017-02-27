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  • 27.02, 20:53
Инвестфорум в Сочи стал ответом грозившим «разорвать экономику России в клочья». инвестиции, Сочи, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Инвестфорум в Сочи стал ответом грозившим «разорвать экономику России в клочья»

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Инвестфорум в Сочи стал ответом грозившим «разорвать экономику России в клочья»

Инвестфорум в Сочи стал ответом грозившим «разорвать экономику России в клочья»

    Судя по вниманию со стороны руководства страны Сочи, где сегодня открылся инвестиционный форум, уже считается третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга. Некогда захудалый региональный форум «Кубань» превратился в одну из самых авторитетных экономических площадок: 4 тысячи участников, среди которых немало гостей из-за рубежа, обсуждают инвестиционные проекты стоимостью в миллиарды рублей. В своем роде это ответ тем, кто с помощью санкций грозил «разорвать экономику России в клочья».

    О вызовах, связанных с кризисными явлениями в мировой экономике и санкциях, введенных против России за ее политику, говорил в своем выступлении на форуме Дмитрий Медведев. В целом ситуацию удалось стабилизировать. В экономике наблюдается даже прирост, стали повышаться реальные доходы, инфляция на рекордно низком уровне, но завтрашний день ставит перед новыми вызовами. Требуется возродить психологию страны-лидера, подчеркнул премьер. На это направлен новый план правительства до 2025 года.

    Главная задача форума — наращивание собственного экономического потенциала регионов. Регионы представляют свои инвестиционные проекты. Один только Краснодарский край порядка 500. Одна из важнейших тем — диверсификация оборонно-промышленного комплекса. В советское время это называлось конверсией, причем в 90-е доходило до того, что гражданскую продукцию оборонка выпускала на 80 процентов, включая кастрюли и сковородки. К переводу ОПК на современную бизнес-модель, как к тому призывает Медведев, там готовы.

    Сочинский форум, заверил Медведев, станет отныне главным зимним местом встреч политиков и бизнесменом и пожелал им приятно провести время в городе-курорте.

    Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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