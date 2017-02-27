Медведев сообщил о растущих реальных доходах населения

На экономическом форуме в Сочи выступил Дмитрий Медведев. Свою речь глава российского правительства начал с обнадеживающей россиян статистики.
Премьер сообщил, что реальные доходы граждан начали расти.
Дмитрий Медведев, председатель Правительств РФ: «Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону. Их прирост составил около 8% к уровню прошлого года. Кончено, существенную роль здесь сыграла единовременная выплата пенсий, но и без учета вот этой самой единовременной выплаты реальные доходы наших граждан стали потихоньку повышаться. Наверное, это один из важнейших итогов текущего экономического периода».
Также Медведев заявил о необходимости дальнейшей, как он выразился, «рационализации налоговой системы». С одной стороны, по словам премьера, нужно обеспечить ее стабильность, с другой, она должна стимулировать экономическую активность и создать условия, чтобы компании не уходили в тень. О налоговых изменениях для граждан, в том числе о возможном повышении НДФЛ, Медведев не говорил.
Дмитрий Медведев, председатель Правительств РФ: «Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону. Их прирост составил около 8% к уровню прошлого года. Кончено, существенную роль здесь сыграла единовременная выплата пенсий, но и без учета вот этой самой единовременной выплаты реальные доходы наших граждан стали потихоньку повышаться. Наверное, это один из важнейших итогов текущего экономического периода».
Также Медведев заявил о необходимости дальнейшей, как он выразился, «рационализации налоговой системы». С одной стороны, по словам премьера, нужно обеспечить ее стабильность, с другой, она должна стимулировать экономическую активность и создать условия, чтобы компании не уходили в тень. О налоговых изменениях для граждан, в том числе о возможном повышении НДФЛ, Медведев не говорил.
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