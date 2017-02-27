Специалисты FIFA высоко оценили готовность «Зенит-Арены» в Петербурге

В Северной столице прошел заключительный инспекционный визит специалистов FIFA, которые окончательно проверили готовность спортивной арены на Крестовском острове.
В состав делегации вошли гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Специальным гостем стал бывший капитан «Барселоны» и трехкратный победитель Лиги чемпионов Карлес Пуйоль. От городской администрации стадион представляли вице-губернаторы Игорь Албин и Владимир Кириллов, сообщает «Фонтанка».
Сегодня инспекторы обсудили не только состояние арены, но и подготовку города к Кубку конфедераций-2017. Специалисты FIFA оценили функциональные возможности «Зенит-Арены». В целом стадионом они остались довольны.
Как отмечает «Интерфакс», в ближайшее время на арене будут активно вестись работы по подготовке покрытия поля к предстоящим играм, а также будет окончательно решена проблема вибрации. Технология разработана, готов и план проведения работ, которые обещают завершить в течение ближайших двух недель.
Колин Смит, директор Департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «В целом мы удовлетворены выполненной работой по строительству стадиона. До июня предстоит еще хорошо поработать. Оргкомитет и ФИФА с представителями города будут проводить эту работу. Представители города заверили нас, что всё идет по графику. В июне стадион будет готов к проведению матчей Кубка Конфедераций».
Напомним: три тестовые игры на новом стадионе будут проведены в апреле-мае. Первый матч состоится 21 апреля между «Зенитом» и «Уралом».
Сегодня инспекторы обсудили не только состояние арены, но и подготовку города к Кубку конфедераций-2017. Специалисты FIFA оценили функциональные возможности «Зенит-Арены». В целом стадионом они остались довольны.
Как отмечает «Интерфакс», в ближайшее время на арене будут активно вестись работы по подготовке покрытия поля к предстоящим играм, а также будет окончательно решена проблема вибрации. Технология разработана, готов и план проведения работ, которые обещают завершить в течение ближайших двух недель.
Колин Смит, директор Департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий: «В целом мы удовлетворены выполненной работой по строительству стадиона. До июня предстоит еще хорошо поработать. Оргкомитет и ФИФА с представителями города будут проводить эту работу. Представители города заверили нас, что всё идет по графику. В июне стадион будет готов к проведению матчей Кубка Конфедераций».
Напомним: три тестовые игры на новом стадионе будут проведены в апреле-мае. Первый матч состоится 21 апреля между «Зенитом» и «Уралом».
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