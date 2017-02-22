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  • 22.02, 21:08
«Зенит-Арену» тестируют рок-концертом. Санкт-Петербург, метро, музыка и музыканты, стадионы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Зенит-Арену» тестируют рок-концертом

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<nobr>«Зенит-Арену</nobr>» тестируют <nobr>рок-концертом</nobr>

«Зенит-Арену» тестируют рок-концертом

<nobr>«Зенит-Арену</nobr>» тестируют <nobr>рок-концертом</nobr>

    Сегодня стадион на Крестовском острове вновь проходит проверку. В этот раз спортивную арену испытывают музыкой. В 19:00 на сцене, сооруженной на футбольном поле, начался первый фестиваль радио «Зенит». Ожидается, что его посетят 35 тысяч зрителей.

    Масштабы «Зенит-Арены» продолжают впечатлять. Тут настолько просторно, что заполнить партер сложно даже большому количеству гостей. Прозрачная крыша добавляет объема. Вроде и небо над головой, но при этом тепло и комфортно. Кровлю сегодня тоже протестировали мощной звуковой волной, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.

    Кстати, сегодня новый стадион называют не футбольной ареной, а спортивно-культурным комплексом. На этот раз тестирование площадки устраивают рок-музыканты: проверяют мощность звука, свет и работу экранов. На сцене в течение вечера друг друга будут сменять Баста, группы «Би-2», «Секрет», «Чайф».

    Свою проверку провели и члены правительства. Они решили протестировать транспортную доступность стадиона. До арены чиновники добирались с тремя пересадками, но только для того, чтобы испытать различные варианты передвижения.

    От станции метро «Приморская» до «Петроградской» доехали в новых вагонах, оформленных в истинно петербургском стиле. Правительственная делегация в многочисленной компании журналистов, конечно, добавила массовости в час пик. Новые вагоны появятся на 3-й и 1-й линиях метро, но закупленные к чемпионату мира по футболу, они и после мероприятия останутся на службе в Петербурге.

    Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «354 вагона будет приобретено к чемпионату мира по футболу. Это самое большое обновление подвижного состава за последнее десятилетие».

    Далеко ли до стадиона? Этим вопросом участники задались у станции метро «Петроградская». Тут уже начали работать шаттлы. Места в автобусах зрители занимали за два часа до концерта. Многим хотелось оказаться на новом стадионе в числе первых.

    Чиновников же поджидал новый тестовый троллейбус. Он пока один может дойти до стадиона на Крестовском, ему и контактные сети не нужны. Машину, произведенную в Саратовской области, уже испытали петербургскими морозами в минус 22 градуса. Тестирование прошло удачно, и у правительства города появилась новая идея.

    Игорь Албин    , вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Мы по поручению губернатора в этом году начинаем эксперимент в Петроградском районе под названием „Чистое небо“. Хотим уйти от воздушных линий и перейти к каблированию. Для центральной части города троллейбус с пролонгированным автономным ходом очень важен. Мы раскрываем наш Петербург».

    В итоге чиновники полностью повторили путь, которым болельщики будут добираться до стадиона во время матчей Кубка конфедераций. Даже пункты досмотра прошли по всем правилам.

    Дальше отправились на удачную видовую площадку, с которой видно все главные транспортные стройки к ЧМ по футболу — Яхтенный мост, продолжение набережной Макарова и место, где под землей идут работы по возведению станции метро «Новокрестовская».

    Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга: «Станция „Новокрестовская“ уникальна. Она удлиненная и рассчитана на 30 тысяч пассажиров в час. Ввод станции в эксплуатацию — весна 2018 года».

    Ну а каждый выходящий сегодня на сцену «Санкт-Петербург Арены» артист желал «Зениту» многочисленных побед на этом стадионе. И еще одним бонусом для зрителей станет возможность увидеть футбольное поле за пределами стадиона. Уже через два дня его закатят в чашу. Здесь оно и пробудет вплоть до матчей Кубка конфедераций.

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