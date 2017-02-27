Очевидцы: водитель намеренно раздавил спортсмена на велосипеде в Сочи

Полицейские Сочи допрашивают водителя, который сбил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева. В ближайшее время станут известны и результаты экспертизы на содержание в его крови наркотиков.
Спортсмен в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Врачи делали все возможное, но увы, Антон Гоголев скончался.
В Адлере спортсмен находился на тренировочных сборах и ехал на велосипеде по улице города. Картину происшествия восстановила корреспондент НТВ Елена Губанова.
Опубликованы первые кадры с места аварии, которая унесла жизнь многократного чемпиона России по велокроссу Антона Гоголева. В Сочи спортсмен приехал на тренировочные сборы: в его родном Ижевске погода не позволяла заниматься на открытых площадках. Известно, что во время допроса водитель, который сбил велосипедиста, заявил, что якобы не заметил его. Такую позицию не разделяют свидетели ДТП. Они говорят, что маунтинбайкера было видно издалека: его ярко-голубой костюм невозможно было не различить на дороге. После столкновения шофер даже не притормозил, чтобы помочь пострадавшему. Скорую вызывали очевидцы.
На записи видно, как фельдшеры делают Антону Гоголеву массаж сердца — на тот момент он был еще жив. Пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание: слишком серьезной оказалась черепно-мозговая травма. При этом опытный спортсмен был в шлеме и специальной защите, но экипировка не спасла.
Можно только представить, какой силы был удар, если от горного велосипеда практически ничего не осталось. Известие о том, что профессиональный велогонщик погиб во время тренировки, стало шоком для всего спортивного сообщества. Подробнее — в репортаже НТВ.
В Адлере спортсмен находился на тренировочных сборах и ехал на велосипеде по улице города. Картину происшествия восстановила корреспондент НТВ Елена Губанова.
Опубликованы первые кадры с места аварии, которая унесла жизнь многократного чемпиона России по велокроссу Антона Гоголева. В Сочи спортсмен приехал на тренировочные сборы: в его родном Ижевске погода не позволяла заниматься на открытых площадках. Известно, что во время допроса водитель, который сбил велосипедиста, заявил, что якобы не заметил его. Такую позицию не разделяют свидетели ДТП. Они говорят, что маунтинбайкера было видно издалека: его ярко-голубой костюм невозможно было не различить на дороге. После столкновения шофер даже не притормозил, чтобы помочь пострадавшему. Скорую вызывали очевидцы.
На записи видно, как фельдшеры делают Антону Гоголеву массаж сердца — на тот момент он был еще жив. Пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание: слишком серьезной оказалась черепно-мозговая травма. При этом опытный спортсмен был в шлеме и специальной защите, но экипировка не спасла.
Можно только представить, какой силы был удар, если от горного велосипеда практически ничего не осталось. Известие о том, что профессиональный велогонщик погиб во время тренировки, стало шоком для всего спортивного сообщества. Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии