В Сочи автомобилист задавил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

В Адлерском районе Сочи водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста, который оказался членом сборной РФ по маунтинбайку.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате ДТП в Сочи погиб Антон Гоголев, член сборной РФ по маунтинбайку. Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на все усилия врачей спортсмен скончался в больнице.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, сбивший двигавшегося в попутном направлениивелосипедиста, мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. После столкновения с велосипедом иномарка врезалась в ограждение дороги. Водитель задержан и отправлен на медосвидетельствование.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, сбивший двигавшегося в попутном направлениивелосипедиста, мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. После столкновения с велосипедом иномарка врезалась в ограждение дороги. Водитель задержан и отправлен на медосвидетельствование.
Комментарии