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  • 27.02, 10:16

В Сочи автомобилист задавил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

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В Сочи автомобилист задавил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

В Сочи автомобилист задавил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

В Сочи автомобилист задавил члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева
  • Фото: Антон Гоголев/ vk.com

    • В Адлерском районе Сочи водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста, который оказался членом сборной РФ по маунтинбайку.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате ДТП в Сочи погиб Антон Гоголев, член сборной РФ по маунтинбайку. Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на все усилия врачей спортсмен скончался в больнице.

    По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, сбивший двигавшегося в попутном направлениивелосипедиста, мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. После столкновения с велосипедом иномарка врезалась в ограждение дороги. Водитель задержан и отправлен на медосвидетельствование.

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