«Романовы и революция»: краху Российской империи посвятили выставку в Амстердаме

В Европе вспоминают ключевые события российской истории 1917 года, которые потрясли весь мир. В амстердамском филиале Эрмитажа открылась экспозиция, рассказывающая о том, как рухнула империя Романовых и почему это произошло. Посетители узнали, о чем писала на последних страницах своего дневника императрица Александра Фёдоровна и почему вождю мирового пролетариата отвели на выставке очень скромное место.
Последняя карандашная запись на английском императрицы Александры в дневнике за 16 июля 1918 года. «Спать легли около десяти вечера», — этими мирными словами заканчивается 300-летняя история царской династии Романовых. На следующий день событий уже нет.
Под музейным колпаком лежит штык-нож. Великих княжон в ночь с 16-го на 17-е большевикам застрелить не удалось. Дочери императора, готовясь к эмиграции, зашили в корсеты жемчуг и ассигнации. Получился бронежилет, от которого пули отскакивали рикошетом. Революционные солдаты не увидели в этом знак и просто сменили оружие.
Винсент Боэль, куратор выставки «Романовы и революция»: «Здесь мы собрали портреты других членов семьи Романовых, которые также были убиты, либо смогли бежать за границу. Это те благородные люди и лица, которые Россия навсегда потеряла».
Ленину в этой истории отведен всего лишь один зал. Выставка посвящена последнему царю, а не первому большевику. У вождя здесь, словно в коммуналке, одна проходная комната, ведь речь не о нем, а о том, что он разрушил.
Винсент Боэль: «У Николая была очень крепкая семья. Я уверен, он был прекрасным семьянином, добрым и мягким, но плохим царем — семья жила изолированно, и он ради домашних обязанностей забросил государственные дела».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, эту выставку приятнее проходить из последнего зала в первый и смотреть, как выплывает из-подо льда Невы и убирается восвояси из столицы неграмотный лекарь Григорий Распутин, как Ленин навсегда переезжает из Смольного обратно в шалаш, как в довоенном Петрограде Карл Фаберже снова начинает продавать вместо армейских кастрюль и тазов запонки и броши.
То, что сейчас хранится в Эрмитаже, 100 лет назад продавалось в Пассаже. В самом дорогом в стране магазине в 1912-м году на прилавках стояли вазы Императорского фарфорового завода. Причем эти вазы оказались прочнее патриархального уклада огромной страны. Они и сейчас стоят. А тот мир разбит.
По филиалу Эрмитажа в Амстердаме из пушки не стреляли, штурмом его не брали, поэтому выставка, посвященная гибели его хозяев, получилась чуть более отстраненной, чем была бы в Петербурге.
Императрица Александра Фёдоровна и не любила Зимний дворец и не считала его домом. Выросшая на британском острове Уайт, большая поклонница свежего воздуха, она настояла, чтобы семья переехала в Александровский в Царском Селе, подальше от пыли и дел управления государством. Ее мысли занимала исключительно температура на улице и температура детей. Этим же она занимала голову любимого и домашнего мужа. Подданные за это время перегрелись, вспыхнули и зажгли царский дом, Царское Село и царскую России.
О том, как в Петрограде мирные акции рабочих 27 февраля 1917 года переросли в вооруженное восстание, положившее конец Российской империи, расскажет масштабный документальный проект «Революция LIVE». Его автор Владимир Чернышёв собрал мнения потомков людей, которые принимали непосредственное участие в событиях 100-летней давности, и попытался понять, что привело к перевороту. Сегодня в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru смотрите первую серию документального цикла «Революция LIVE».
Под музейным колпаком лежит штык-нож. Великих княжон в ночь с 16-го на 17-е большевикам застрелить не удалось. Дочери императора, готовясь к эмиграции, зашили в корсеты жемчуг и ассигнации. Получился бронежилет, от которого пули отскакивали рикошетом. Революционные солдаты не увидели в этом знак и просто сменили оружие.
Винсент Боэль, куратор выставки «Романовы и революция»: «Здесь мы собрали портреты других членов семьи Романовых, которые также были убиты, либо смогли бежать за границу. Это те благородные люди и лица, которые Россия навсегда потеряла».
Ленину в этой истории отведен всего лишь один зал. Выставка посвящена последнему царю, а не первому большевику. У вождя здесь, словно в коммуналке, одна проходная комната, ведь речь не о нем, а о том, что он разрушил.
Винсент Боэль: «У Николая была очень крепкая семья. Я уверен, он был прекрасным семьянином, добрым и мягким, но плохим царем — семья жила изолированно, и он ради домашних обязанностей забросил государственные дела».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, эту выставку приятнее проходить из последнего зала в первый и смотреть, как выплывает из-подо льда Невы и убирается восвояси из столицы неграмотный лекарь Григорий Распутин, как Ленин навсегда переезжает из Смольного обратно в шалаш, как в довоенном Петрограде Карл Фаберже снова начинает продавать вместо армейских кастрюль и тазов запонки и броши.
То, что сейчас хранится в Эрмитаже, 100 лет назад продавалось в Пассаже. В самом дорогом в стране магазине в 1912-м году на прилавках стояли вазы Императорского фарфорового завода. Причем эти вазы оказались прочнее патриархального уклада огромной страны. Они и сейчас стоят. А тот мир разбит.
По филиалу Эрмитажа в Амстердаме из пушки не стреляли, штурмом его не брали, поэтому выставка, посвященная гибели его хозяев, получилась чуть более отстраненной, чем была бы в Петербурге.
Императрица Александра Фёдоровна и не любила Зимний дворец и не считала его домом. Выросшая на британском острове Уайт, большая поклонница свежего воздуха, она настояла, чтобы семья переехала в Александровский в Царском Селе, подальше от пыли и дел управления государством. Ее мысли занимала исключительно температура на улице и температура детей. Этим же она занимала голову любимого и домашнего мужа. Подданные за это время перегрелись, вспыхнули и зажгли царский дом, Царское Село и царскую России.
О том, как в Петрограде мирные акции рабочих 27 февраля 1917 года переросли в вооруженное восстание, положившее конец Российской империи, расскажет масштабный документальный проект «Революция LIVE». Его автор Владимир Чернышёв собрал мнения потомков людей, которые принимали непосредственное участие в событиях 100-летней давности, и попытался понять, что привело к перевороту. Сегодня в 23:35 на НТВ и НТВ.Ru смотрите первую серию документального цикла «Революция LIVE».
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