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  • 18.02, 05:12
Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE». история, кино, музыка и музыканты, НТВ, перевороты, премьера, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE»

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Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE»

Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE»

Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE»

    Владимир Чернышёв рассказал о масштабном документальном проекте НТВ «Революция LIVE», посвященном 100-летию событий 1917 года. Премьера состоится на НТВ 27 февраля.

    В Москве состоялся предпремьерный показ шестисерийного фильма «Революция LIVE». Это масштабный документальный проект НТВ о событиях 100-летней давности. В нем — последние десятилетия Российской империи и всё о жизни летящей в тартарары страны.

    События тех лет — роль революции в нашей истории — на разных этапах развития нашего государства не только по-разному оценивались но и по-разному излагались. С течением времени менялась их оценка. Кто разжигал революционное движение? Какие были интеллектуальные течения в литературе, что творилось в экономике и политической системе? Причины крушения империи автор фильма — журналист НТВ Владимир Чернышёв — раскрывает так, как до него не делал еще никто.

    Официальная премьера картины еще впереди, но фильм уже видели историки, общественные деятели. Как восприняли картину в экспертном сообществе? Что представляет собой этот проект? Сложно ли было уйти от стереотипов? И почему цикл документальных фильмов называется «Революция LIVE»? Об этом и многом другом Владимир Чернышёв рассказал в студии информационной программы «Сегодня». Подробности — в видеоматериале.

    Напомним, лейтмотивом фильма стала песня Вадима Самойлова «Другие». Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.

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