Журналист НТВ Владимир Чернышёв раскрыл детали проекта «Революция LIVE»

Владимир Чернышёв рассказал о масштабном документальном проекте НТВ «Революция LIVE», посвященном
100-летию событий 1917 года. Премьера состоится на НТВ 27 февраля.
В Москве состоялся предпремьерный показ шестисерийного фильма «Революция LIVE». Это масштабный документальный проект НТВ о событиях 100-летней давности. В нем — последние десятилетия Российской империи и всё о жизни летящей в тартарары страны.
События тех лет — роль революции в нашей истории — на разных этапах развития нашего государства не только по-разному оценивались но и по-разному излагались. С течением времени менялась их оценка. Кто разжигал революционное движение? Какие были интеллектуальные течения в литературе, что творилось в экономике и политической системе? Причины крушения империи автор фильма — журналист НТВ Владимир Чернышёв — раскрывает так, как до него не делал еще никто.
Официальная премьера картины еще впереди, но фильм уже видели историки, общественные деятели. Как восприняли картину в экспертном сообществе? Что представляет собой этот проект? Сложно ли было уйти от стереотипов? И почему цикл документальных фильмов называется «Революция LIVE»? Об этом и многом другом Владимир Чернышёв рассказал в студии информационной программы «Сегодня». Подробности — в видеоматериале.
песня Вадима Самойлова «Другие». Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.
События тех лет — роль революции в нашей истории — на разных этапах развития нашего государства не только по-разному оценивались но и по-разному излагались. С течением времени менялась их оценка. Кто разжигал революционное движение? Какие были интеллектуальные течения в литературе, что творилось в экономике и политической системе? Причины крушения империи автор фильма — журналист НТВ Владимир Чернышёв — раскрывает так, как до него не делал еще никто.
Официальная премьера картины еще впереди, но фильм уже видели историки, общественные деятели. Как восприняли картину в экспертном сообществе? Что представляет собой этот проект? Сложно ли было уйти от стереотипов? И почему цикл документальных фильмов называется «Революция LIVE»? Об этом и многом другом Владимир Чернышёв рассказал в студии информационной программы «Сегодня». Подробности — в видеоматериале.
песня Вадима Самойлова «Другие». Смотрите документальный цикл «Революция LIVE» с 27 февраля на НТВ.
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