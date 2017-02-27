Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут

Жители Южного полушария стали свидетелями редчайшего астрономического явления. Речь идет о кольцеобразном солнечном затмении.
Луна не полностью перекрыла дневное светило, а оставила в потемневшем небе яркую окружность. Уникальным явлением, которое длилось всего 1 минуту и 22 секунды, могли полюбоваться жители всего нескольких стран, в том числе Аргентины, Чили и Анголы.
Это первое затмение в этом году, но не последнее. Следующее ожидается в августе. Солнечное затмение происходит, когда Луна, обращаясь по вытянутой орбите вокруг Земли, закрывает собой Солнце. Полное солнечное затмение происходит, если спутник находится ближе к нашей планете, если дальше — кольцевое.
Это первое затмение в этом году, но не последнее. Следующее ожидается в августе. Солнечное затмение происходит, когда Луна, обращаясь по вытянутой орбите вокруг Земли, закрывает собой Солнце. Полное солнечное затмение происходит, если спутник находится ближе к нашей планете, если дальше — кольцевое.
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