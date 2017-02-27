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  • 27.02, 10:16
Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут. Луна, Солнце, астрономия, затмения, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут

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Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут

Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут

Кольцевое солнечное затмение продолжалось меньше полутора минут

    Жители Южного полушария стали свидетелями редчайшего астрономического явления. Речь идет о кольцеобразном солнечном затмении.

    Луна не полностью перекрыла дневное светило, а оставила в потемневшем небе яркую окружность. Уникальным явлением, которое длилось всего 1 минуту и 22 секунды, могли полюбоваться жители всего нескольких стран, в том числе Аргентины, Чили и Анголы.

    Это первое затмение в этом году, но не последнее. Следующее ожидается в августе. Солнечное затмение происходит, когда Луна, обращаясь по вытянутой орбите вокруг Земли, закрывает собой Солнце. Полное солнечное затмение происходит, если спутник находится ближе к нашей планете, если дальше — кольцевое.

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