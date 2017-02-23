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  • 23.02, 19:51

Уникальное солнечное затмение ожидает землян 26 февраля

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  • Фото Reuters © 2017, Donald Chan
Уникальное солнечное затмение ожидает землян 26 февраля

Уникальное солнечное затмение ожидает землян 26 февраля

Уникальное солнечное затмение ожидает землян 26 февраля
  • Фото Reuters © 2017, Donald Chan

    • Через несколько дней, 26 февраля, некоторые жители планеты смогут увидеть уникальное астрономическое явление — кольцеобразное солнечное затмение.

    Как сообщает портал The Mirror, лучше всего затмение будет видно в средних и субтропических широтах Южного полушария Земли. В частности, в Чили и Аргентине.

    Данный вид солнечного затмения считается довольно редким. Природный спутник Земли Луна пройдет перед Солнцем. При этом образуется светящийся ободок — гало. Это явление можно увидеть на закате.

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