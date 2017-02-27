Пушков прокомментировал планы Авакова по возвращению Крыма

В Совете Федерации скептически отнеслись к планам по возвращению Крыма Украине, озвученных Арсеном Аваковым.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реплику главы МВД Украины Арсена Авакова, рассказавшего СМИ о планах по возвращению Крыма.
Выступая в эфире телеканала «1+1» украинский министр заявил, что у Киева есть «конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль», и что «в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений». Подробностей этих планов Аваков не привел.
На своей странице в Twitter российский сенатор дал оценку этим планам.
Алексей Пушков, сенатор: «Аваков сообщил: у Киева „есть план возвращения Крыма и Донбасса“, но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без».
В этом же интервью Аваков призвал полностью блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров. В их число Аваков включил уголь и полуфабрикаты металлургии.
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Перебои с поставками топлива привели к введению на Украине режима ЧС.
Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума 16 марта 2014 года. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова, не принявших пришедшую после госпереворота киевскую власть, высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос окончательно закрыт.
Выступая в эфире телеканала «1+1» украинский министр заявил, что у Киева есть «конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль», и что «в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений». Подробностей этих планов Аваков не привел.
На своей странице в Twitter российский сенатор дал оценку этим планам.
Алексей Пушков, сенатор: «Аваков сообщил: у Киева „есть план возвращения Крыма и Донбасса“, но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без».
Аваков сообщил:у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г.
В этом же интервью Аваков призвал полностью блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров. В их число Аваков включил уголь и полуфабрикаты металлургии.
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Перебои с поставками топлива привели к введению на Украине режима ЧС.
Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума 16 марта 2014 года. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова, не принявших пришедшую после госпереворота киевскую власть, высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос окончательно закрыт.
Комментарии