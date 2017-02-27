Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 05:43

Пушков прокомментировал планы Авакова по возвращению Крыма

комментировать

Пушков прокомментировал планы Авакова по возвращению Крыма

Пушков прокомментировал планы Авакова по возвращению Крыма

В Совете Федерации скептически отнеслись к планам по возвращению Крыма Украине, озвученных Арсеном Аваковым.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реплику главы МВД Украины Арсена Авакова, рассказавшего СМИ о планах по возвращению Крыма.

Выступая в эфире телеканала «1+1» украинский министр заявил, что у Киева есть «конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль», и что «в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений». Подробностей этих планов Аваков не привел.

На своей странице в Twitter российский сенатор дал оценку этим планам.

Алексей Пушков, сенатор: «Аваков сообщил: у Киева „есть план возвращения Крыма и Донбасса“, но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без».




В этом же интервью Аваков призвал полностью блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, за исключением так называемых критических товаров. В их число Аваков включил уголь и полуфабрикаты металлургии.

В конце января группа радикалов, а также их сторонники из числа депутатов Рады, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Перебои с поставками топлива привели к введению на Украине режима ЧС.

Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума 16 марта 2014 года. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова, не принявших пришедшую после госпереворота киевскую власть, высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией, однако в Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос окончательно закрыт.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru