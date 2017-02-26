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  • 26.02, 17:36

В Госдуме РФ попросили Порошенко не «заботиться» о Крыме

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В Госдуме РФ попросили Порошенко не «заботиться» о Крыме

В Госдуме РФ попросили Порошенко не «заботиться» о Крыме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона отметил, что крымчане все еще помнят проявление «заботы» Петра Порошенко и просят оставить их в покое.

Крымчане будут благодарны президенту Украины Петру Порошенко, если он оставит полуостров в покое, поскольку помнят его «заботу» в виде разного рода блокад, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, бывший вице-премьер Крыма Руслан Бальбек.

Руслан Бальбек, депутат Госдумы РФ: «Крымчане будут благодарны Порошенко, если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания. Жители полуострова поддержку Порошенко прочувствовали еще в 2014 году после перекрытия подачи воды в Северо-Крымский канал, затем с заботой о крымчанах была устроена продуктовая блокада».

Венцом «заботы» стало обесточивание полуострова руками экстремистов в зимние морозы в 2015 году, напомнил Бальбек. «Жители Крыма были бы благодарны Порошенко, если он оставит полуостров без своего „отцовского наследства и заботы“», — отметил депутат.

Сегодня Пётр Порошенко пообещал не оставлять крымчан без поддержки и обвинил Россию в «грубом нарушении прав человека» на полуострове. Президент Украины заявил, что «весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», и пообещал продолжить борьбу против России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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