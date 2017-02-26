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  • 26.02, 16:04

Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

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Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не оставит без поддержки жителей Крыма, «временно окупированного Россией».

На своей странице в Facebook Порошенко в очередной раз обвинил Россию в «грубом нарушении прав человека» на территории полуострова.

Петр Порошенко: «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в автономной республике Крым и Севастопеоле».

Порошенко снова попытался заверить своих читателей, что «весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», и пообещал продолжить борьбу против России .

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда более 90% жителей полуострова выступили за включение региона в состав Российской Федерации.

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