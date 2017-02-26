Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не оставит без поддержки жителей Крыма, «временно окупированного Россией».
На своей странице в Facebook Порошенко в очередной раз обвинил Россию в «грубом нарушении прав человека» на территории полуострова.
Петр Порошенко: «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в автономной республике Крым и Севастопеоле».
Порошенко снова попытался заверить своих читателей, что «весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», и пообещал продолжить борьбу против России .
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда более 90% жителей полуострова выступили за включение региона в состав Российской Федерации.
Петр Порошенко: «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — в автономной республике Крым и Севастопеоле».
Порошенко снова попытался заверить своих читателей, что «весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», и пообещал продолжить борьбу против России .
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда более 90% жителей полуострова выступили за включение региона в состав Российской Федерации.
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