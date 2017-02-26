Эксперты нашли на прилавках российских магазинов съедобный майонез

Регулярно на обеденных столах россиян появляется майонез. Этот продукт очень калориен. А если он сделан по оригинальной рецептуре, то содержит много холестерина благодаря ячным желткам. Горчица, также входящая в его состав, провоцирует выработку в нашем организме серотонина — гормона счастья.
Чтобы разобраться, какой майонез продается в российских супермаркетах, взяли несколько упаковок разных производителей и совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрали независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все образцы и определили, какие качественные и безопасные, а какие нет. Подробнее о том, какой майонез приготовлен без нарушений, а какой лучше не покупать, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Товару, который не вызвал нареканий, эксперты присваивают специальный знак качества, который производители могут гордо штамповать на свою продукцию в течение 3 лет, то есть до повторного тестирования.
Товару, который не вызвал нареканий, эксперты присваивают специальный знак качества, который производители могут гордо штамповать на свою продукцию в течение 3 лет, то есть до повторного тестирования.
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