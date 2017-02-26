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  • 26.02, 16:05
Эксперты нашли на прилавках российских магазинов съедобный майонез. еда, магазины, продукты, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты нашли на прилавках российских магазинов съедобный майонез

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Эксперты нашли на прилавках российских магазинов съедобный майонез

Эксперты нашли на прилавках российских магазинов съедобный майонез

    Регулярно на обеденных столах россиян появляется майонез. Этот продукт очень калориен. А если он сделан по оригинальной рецептуре, то содержит много холестерина благодаря ячным желткам. Горчица, также входящая в его состав, провоцирует выработку в нашем организме серотонина — гормона счастья.

    Чтобы разобраться, какой майонез продается в российских супермаркетах, взяли несколько упаковок разных производителей и совместно с некоммерческой организацией Роскачество выбрали независимую лабораторию, эксперты которой дотошно проверили все образцы и определили, какие качественные и безопасные, а какие нет. Подробнее о том, какой майонез приготовлен без нарушений, а какой лучше не покупать, смотрите в программе «НашПотребНадзор».

    Товару, который не вызвал нареканий, эксперты присваивают специальный знак качества, который производители могут гордо штамповать на свою продукцию в течение 3 лет, то есть до повторного тестирования.

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