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  • 26.02, 16:04

Украинских радикалов выгнали с территории Донецкой фильтровальной станции

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Украинских радикалов выгнали с территории Донецкой фильтровальной станции

Украинских радикалов выгнали с территории Донецкой фильтровальной станции

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики покинули территорию Донецкой фильтровальной станции.

Эдуард Басурин: «В результате решительного осуждения украинских силовиков военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции».

Басурин добавил, что теперь силовики укрепляют позиции в непосредственной близости к станции.

Накануне Басурин сообщил, что украинские «боевики из радикальных националистических подразделений» захватили объекты фильтровальной станции под Донецком. При захвате станции применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, силовики вели огонь по жилым кварталам вблизи станции в Ясиноватой и поселках Васильевка и Спартак.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также Донецк и Ясиноватую. В ходе военных действий станция не раз оказывалась под обстрелами, из-за которых ее работа останавливалась.

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