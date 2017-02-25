В ДНР заявили о захвате украинскими силовиками Донецкой фильтровальной станции

Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что прошедшей ночью украинские силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию.
Эдуард Басурин: «Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории огня по нашим позициям».
По словам Басурина, захват станции осуществили радикалы из националистических подразделений Украины. При захвате станции применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы, кроме этого, силовики вели огонь по жилым кварталам вблизи станции в Ясиноватой и поселках Васильевка и Спартак, передает Донецкое агентство новостей.
В связи с этим Басурин заявил, что «украинские власти в настоящее время не контролируют ситуацию, и не способны обеспечить безопасность гражданам Украины» и призвал мировых лидеров осудить режим Порошенко и заставить украинского президента вывести подразделения националистов из зоны АТО, выполнив таким образом письменные гарантии от 15 марта 2016 года.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также Донецк и Ясиноватую. В ходе военных действий станция не раз оказывалась под обстрелами, из-за которых ее работа останавливалась.
По словам Басурина, захват станции осуществили радикалы из националистических подразделений Украины. При захвате станции применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы, кроме этого, силовики вели огонь по жилым кварталам вблизи станции в Ясиноватой и поселках Васильевка и Спартак, передает Донецкое агентство новостей.
В связи с этим Басурин заявил, что «украинские власти в настоящее время не контролируют ситуацию, и не способны обеспечить безопасность гражданам Украины» и призвал мировых лидеров осудить режим Порошенко и заставить украинского президента вывести подразделения националистов из зоны АТО, выполнив таким образом письменные гарантии от 15 марта 2016 года.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также Донецк и Ясиноватую. В ходе военных действий станция не раз оказывалась под обстрелами, из-за которых ее работа останавливалась.
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