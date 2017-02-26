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  • 26.02, 16:05

Экс-президент Ирана объяснил Трампу, кому принадлежат США

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Экс-президент Ирана объяснил Трампу, кому принадлежат США

<nobr>Экс-президент</nobr> Ирана объяснил Трампу, кому принадлежат США

СМИ сообщили, что Махмуд Ахмадинежад раскритиковал президента США за иммиграционную политику и действия Вашингтона на Ближнем Востоке

Письмо бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада президенту США Дональду Трампу состоит из более чем 3,5 тысячи слов, передает ABC News.

В послании Трампу Ахмадинежад осуждает «господствующее влияние» Вашингтона в ООН, а также вмешательство США в дела иностранных государств. Действия Америки, по словам бывшего иранского лидера, принесли «нестабильность, войну, разлад, убийства и перемещения народов».

Также политик раскритиковал иммиграционную политику Трампа, заявив, что в страну иммигрируют представители разных государств, в том числе Ирана, и что «современные США принадлежат всем народам».

Ахмадинежад ранее уже направлял письма американским лидерам. Во времена своего правления он писал Джорджу Бушу-младшему. А в 2016 году отправил послание Бараку Обаме.

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