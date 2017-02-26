Тоже люди
Тоже люди 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 14:34

Информатор WADA Степанова провалила отбор на зимний ЧЕ в Белграде

4 комментария
  • Фото РИА Новости, Елена Соболь
Информатор WADA Степанова провалила отбор на зимний ЧЕ в Белграде

Информатор WADA Степанова провалила отбор на зимний ЧЕ в Белграде

Информатор WADA Степанова провалила отбор на зимний ЧЕ в Белграде
  • Фото РИА Новости, Елена Соболь

    • Выступающая под нейтральным флагом бегунья Юлия Степанова, печально известная как информатор WADA, не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде.

    Спортсменка не смогла выполнить отборочный норматив на дистанции 400 и 800 метров. Лучшие результаты Степановой составили 57,18 секунд и 2 минуты 5,14 секунд соответственно, что не удовлетворяет требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает ТАСС.

    Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил ее до участия в Олимпиаде-2016.

    Напомним, Юлия Степанова и ее муж — экс-сотрудник РУСАДА — были главными героями фильма немецкого канала ARD о допинге в российском спорте. Показ этого фильма привел к расследованию WADA, в результате все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.

    Недавно Степанова заявила, что не сожалеет о сотрудничестве с WADA по делу допинге в российском спорте, а также добавила, что не хочет выступать за Россию.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru