Информатор WADA Степанова провалила отбор на зимний ЧЕ в Белграде

Выступающая под нейтральным флагом бегунья Юлия Степанова, печально известная как информатор WADA, не прошла квалификационный отбор для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде.
Спортсменка не смогла выполнить отборочный норматив на дистанции 400 и 800 метров. Лучшие результаты Степановой составили 57,18 секунд и 2 минуты 5,14 секунд соответственно, что не удовлетворяет требованиям Европейской легкоатлетической ассоциации, сообщает ТАСС.
Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил ее до участия в Олимпиаде-2016.
Напомним, Юлия Степанова и ее муж — экс-сотрудник РУСАДА — были главными героями фильма немецкого канала ARD о допинге в российском спорте. Показ этого фильма привел к расследованию WADA, в результате все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.
Недавно Степанова заявила, что не сожалеет о сотрудничестве с WADA по делу допинге в российском спорте, а также добавила, что не хочет выступать за Россию.
Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил ее до участия в Олимпиаде-2016.
Напомним, Юлия Степанова и ее муж — экс-сотрудник РУСАДА — были главными героями фильма немецкого канала ARD о допинге в российском спорте. Показ этого фильма привел к расследованию WADA, в результате все российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио.
Недавно Степанова заявила, что не сожалеет о сотрудничестве с WADA по делу допинге в российском спорте, а также добавила, что не хочет выступать за Россию.
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