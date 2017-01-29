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  • 30.01, 01:55

Информатор WADA Степанова заявила, что больше не хочет выступать за Россию

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Информатор WADA Степанова заявила, что больше не хочет выступать за Россию

Информатор WADA Степанова заявила, что больше не хочет выступать за Россию

Бегунья Юлия Степанова заявила, что не сожалеет о сотрудничестве с WADA по делу допинге в российском спорте. По ее словам, если бы у нее появился шанс снова сделать это, она поступила бы так же.

Спортсменка утверждает, что ей нравится выступать под нейтральным флагом и теперь она не желает возвращаться в Россию. Об этом она заявила в интервью Associated Press.

Юлия Степанова: «Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила „да“. Но теперь я изменила свое мнение».

Как она считает, в России не хотят, чтобы она возвращалась на родину. Раньше Степанова полагала, что отношение к ее поступку изменится, но этого не произошло.

Юлия Степанова: «Многим спортсменам нравится то, что я сделала, они подходят ко мне и благодарят. Но некоторые другие ненавидят меня. Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что нахожусь далеко от России».

Напомним, Степанова и ее супруг — экс-сотрудник РУСАДА — стали главными действующими лицами в фильме немецкого ARD о допинге в российском спорте. Бегунья и ее муж были информаторами WADA, которое начало расследование после выхода фильма. В итоге все российские легкоатлеты были отстранены от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, исключением стала Дарья Клишина. Между тем Степанову допустили до соревнований в качестве нейтральной спортсменки.

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