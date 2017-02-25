Знаменитости и политики массово отказываются от гражданства США

Все началось с сообщения о том, что знаменитый хоккеист, легендарная «русская ракета» Павел Буре, который с
90-х годов жил и работал в США, отказался от американского гражданства. Сам Павел свой поступок объяснил просто и доходчиво — потому, что я русский.
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История про Буре уже сама по себе просилась на первые полосы газет и в заголовки новостей, но настоящей информационной бомбой она стала после того, как журналисты копнули чуть поглубже. Оказалось, что каждый год Министерство финансов США на своем сайте честно сообщает, сколько американцев стали «невозвращенцами» — отказались от «звездно-полосатого» гражданства. Всех, кто сдал американский паспорт, перечисляют поименно.
Когда репортеры открыли этот список, копаться в котором раньше им почему-то и в голову не приходило, то одна за другой стали всплывать известные всему миру фамилии.
В числе прочих от американского гражданства, которое не мешало ему занимать высокий пост в другой стране, неожиданно оказался эксцентричный министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Или, например, родившийся в Нью-Йорке немецкий принц Александр Гогенцоллерн, именно в этом году решил, что Германия превыше всего.
Но настоящей сенсацией стали даже не громкие имена «отказников», а их количество, которое в этом году бьет все рекорды. Ведь если раньше сдавших американский паспорт можно было в буквальном смысле пересчитать по пальцам, то теперь счет отказавшихся от темно-синей книжицы идет на тысячи. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Когда репортеры открыли этот список, копаться в котором раньше им почему-то и в голову не приходило, то одна за другой стали всплывать известные всему миру фамилии.
В числе прочих от американского гражданства, которое не мешало ему занимать высокий пост в другой стране, неожиданно оказался эксцентричный министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Или, например, родившийся в Нью-Йорке немецкий принц Александр Гогенцоллерн, именно в этом году решил, что Германия превыше всего.
Но настоящей сенсацией стали даже не громкие имена «отказников», а их количество, которое в этом году бьет все рекорды. Ведь если раньше сдавших американский паспорт можно было в буквальном смысле пересчитать по пальцам, то теперь счет отказавшихся от темно-синей книжицы идет на тысячи. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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