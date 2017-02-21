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  • 21.02, 14:47

Буре объяснил, почему отказался от гражданства США

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  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Буре объяснил, почему отказался от гражданства США

Буре объяснил, почему отказался от гражданства США

Буре объяснил, почему отказался от гражданства США
  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Легендарный хоккеист Павел Буре завил, что отказался от американского гражданства еще год назад.

    В интервью агентству Р-Спорт Буре рассказал, что последние шесть лет постоянно живет с семьей в России, поэтому решение отказаться от американского гражданства стало для него «естественным и нормальным» шагом.

    Павел Буре: «От американского гражданства я отказался еще больше года назад. Причина? Во-первых, я — русский человек, я всю жизнь говорил, что мой дом — Москва».

    По словам Буре, американский паспорт ему не нужен. Хоккеист подчеркнул, что еще в начале своей карьеры в Национальной хоккейной лиге говорил, что своим домом считает Россию.

    Павел Буре: «Я отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве».

    Ранее сообщалось, что Минфин США опубликовал список лиц, которые отказались от гражданства США. Среди прочих в списке значится имя прославленного российского и советского хоккеиста Павла Буре.

    Павел Буре начинал играть в московском ЦСКА и дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал в Национальной хоккейной лиге, играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего Буре провел в НХЛ 702 матча, забросив 437 шайб. За скорость форвард получил прозвище «Русская ракета». В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым российским хоккеистом, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.

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