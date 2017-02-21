Хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США

На сайте Министерства финансов США появился список лиц, которые лишились гражданства США.
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Минфин США опубликовал список лиц, которые отказались от гражданства США в 2016 году. Среди прочих в списке значится имя прославленного российского и советского хоккеиста Павла Буре.
Также в списке указан нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который родился в Нью-Йорке в 1964 году и имел американское гражданство наряду с британским подданством, передает РИА Новости.
Также в списке указан нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который родился в Нью-Йорке в 1964 году и имел американское гражданство наряду с британским подданством, передает РИА Новости.
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