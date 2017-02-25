СБУ допросит Савченко после ее визита в Донецк к пленным

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала список украинских пленных, которых она посетила в тюрьмах Донецка.
Список украинских пленных, которые находятся в тюрьмах ДНР, появился на странице Facebook депутата украинской Рады Надежды Савченко. В перечне, написанном от руки, — 34 фамилии.
На своей странице Савченко также прокомментировала условия содержания пленных.
Надежда Савченко, депутат: «Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит „1+1“ и „5 канал“. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев».
видеозапись посещения опубликована в Интернете. В тот же день СБУ устроило массированный обстрел по территориям ДНР, в том числе и по Макеевке. Ополченцы связали это с визитом Савченко.
Также в украинской Cлужбе безопасности отметили, что намерены допросить Савченко после ее визита в Донецк и проверить информацию, поступившую от депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой. По данным Рычковой, во время посещения колонии Савченко «подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти», сообщает «Интерфакс».
Во ходе визита Савченко обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех». В ДНР назвали предложение украинского депутата неприемлемым. Как отметила уполномоченный по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, Украина сейчас готова передать ополченцам 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.
На своей странице Савченко также прокомментировала условия содержания пленных.
Надежда Савченко, депутат: «Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит „1+1“ и „5 канал“. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют! Давайте бороться за наших собратьев».
видеозапись посещения опубликована в Интернете. В тот же день СБУ устроило массированный обстрел по территориям ДНР, в том числе и по Макеевке. Ополченцы связали это с визитом Савченко.
Также в украинской Cлужбе безопасности отметили, что намерены допросить Савченко после ее визита в Донецк и проверить информацию, поступившую от депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой. По данным Рычковой, во время посещения колонии Савченко «подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти», сообщает «Интерфакс».
Во ходе визита Савченко обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле «всех на всех». В ДНР назвали предложение украинского депутата неприемлемым. Как отметила уполномоченный по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, Украина сейчас готова передать ополченцам 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.
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