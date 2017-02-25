Украина ждет от США поставок летального оружия

В МИД Украины заявили, что Киеву необходимо налаживать «эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО» и добиваться от них поставок летального вооружения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию ZN.UA заявил, что Киев «однозначно» нуждается в летальном оружии.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Мы однозначно в нем (летальном оружии) нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах».
Климкин отмечает, что в Киеве видят «по реакции друзей и коллег», что результаты взаимодействия Украины и США «начали давать свои результаты».
Ранее первый заместитель министра обороны США Боб Уорк заявил на встрече с Климкиным, что «США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил».
Отметим, что недавно американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой, призывал Дональда Трампа предоставить Украине военную помощь, включая летальное оружие.
Москва неоднократно предупреждала, что любые планы по вооружению Украины извне не будут способствовать урегулированию кризиса и реализации минских соглашений. Против поставок оружия также высказывались многие европейские политики, называя это рискованным и контрпродуктивным путем решения проблем Украины.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Мы однозначно в нем (летальном оружии) нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо. Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам нужно эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах».
Климкин отмечает, что в Киеве видят «по реакции друзей и коллег», что результаты взаимодействия Украины и США «начали давать свои результаты».
Ранее первый заместитель министра обороны США Боб Уорк заявил на встрече с Климкиным, что «США по-прежнему настроены на серьезную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также наращивания потенциала украинских вооруженных сил».
Отметим, что недавно американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой, призывал Дональда Трампа предоставить Украине военную помощь, включая летальное оружие.
Москва неоднократно предупреждала, что любые планы по вооружению Украины извне не будут способствовать урегулированию кризиса и реализации минских соглашений. Против поставок оружия также высказывались многие европейские политики, называя это рискованным и контрпродуктивным путем решения проблем Украины.
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