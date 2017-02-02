Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие

Известный своей антироссийской риторикой сенатор Маккейн призвал предоставить Украине военную помощь, включая летальное оружие.
Как сообщает Reuters, американский сенатор Джон Маккейн направил письмо президенту США, в котором призывает предоставить Украине военную помощь, включая летальное оружие.
Джон Маккейн, глава комитета Сената США по делам вооруженных сил: «Я призываю вас использовать полномочия, данные вам законом об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году, для того, чтобы предоставить летальную военную помощь Украине для защиты ее территории».
Напомним, на днях Трамп обвинил сенатора Маккейна в последовательных попытках развязать третью мировую войну.
замечены украинские танки.
Джон Маккейн, глава комитета Сената США по делам вооруженных сил: «Я призываю вас использовать полномочия, данные вам законом об ассигнованиях на военные цели в 2017 финансовом году, для того, чтобы предоставить летальную военную помощь Украине для защиты ее территории».
Напомним, на днях Трамп обвинил сенатора Маккейна в последовательных попытках развязать третью мировую войну.
замечены украинские танки.
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