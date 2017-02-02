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  • 03.02, 02:14
Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке

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Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке

Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке

Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке
  • Фото: @Kornilov1968 /twitter.com

    • Иностранные журналисты публикуют в соцсетях видеокадры, на которых украинские танки стоят во дворах жилых домов в Авдеевке. Вокруг толпятся украинские военные.

    Видеозапись с припаркованными в жилой зоне Адеевки танками опубликовал корреспондент BBC Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.

    «Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, кажется, готовы действовать — и мы слышим, что никакого прекращения огня нет», — пишет Барридж в комментарии.




    Рядом с танками толпятся военные, на заднем плане видна машина представителей ОБСЕ. «Интересно будет посмотреть будущий отчет ОБСЕ», — отмечают пользователи соцсети.



    Прокомментировала произошедшее и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Есть такая работа — танки не замечать

    Опубликовано Марией Захаровой 2 февраля 2017 г.

    В последние дни ситуации в Донбассе обострилась. Ополченцы ДНР и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов. В ДНР вновь потребовали от Киева прекратить обстрелы жилых районов, пригрозив устроить украинским военным новый котел.


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