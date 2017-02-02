Британский журналист снял украинские танки в Авдеевке

Иностранные журналисты публикуют в соцсетях видеокадры, на которых украинские танки стоят во дворах жилых домов в Авдеевке. Вокруг толпятся украинские военные.
Видеозапись с припаркованными в жилой зоне Адеевки танками опубликовал корреспондент BBC Том Барридж в своем аккаунте в Twitter.
«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, кажется, готовы действовать — и мы слышим, что никакого прекращения огня нет», — пишет Барридж в комментарии.
Рядом с танками толпятся военные, на заднем плане видна машина представителей ОБСЕ. «Интересно будет посмотреть будущий отчет ОБСЕ», — отмечают пользователи соцсети.
Прокомментировала произошедшее и официальный представитель МИД Мария Захарова.
устроить украинским военным новый котел.
«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, кажется, готовы действовать — и мы слышим, что никакого прекращения огня нет», — пишет Барридж в комментарии.
We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action — and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 февраля 2017 г.
Рядом с танками толпятся военные, на заднем плане видна машина представителей ОБСЕ. «Интересно будет посмотреть будущий отчет ОБСЕ», — отмечают пользователи соцсети.
Еще свежие фото украинской бронетехники в жилых кварталах Авдеевки. Да, и тут же те самые представители ОБСЕ, замеченные на кадрах Би-Би-Си: pic.twitter.com/YpiABZPbYb— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 1 февраля 2017 г.
Прокомментировала произошедшее и официальный представитель МИД Мария Захарова.
Есть такая работа — танки не замечатьОпубликовано Марией Захаровой 2 февраля 2017 г.
устроить украинским военным новый котел.
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