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  • 25.02, 14:18
iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео. Apple, iPhone, мобильная связь, пожары, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео

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iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео

iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео

iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео
  • Фото: @briannaolivas_ /twitter.com

    • В Apple заявили, что расследуют инцидент с загоревшимся у американки iPhone 7 Plus.

    Видео, на котором без видимых причин дымится и плавится iPhone 7 Plus, опубликовала в Twitter американка Брианна Оливас из Аризоны. Девушка рассказала, что накануне смартфон перестал включаться, и она отнесла его в сервис-центр.

    Сотрудники Apple продиагностировали телефон, но видимых дефектов не нашли. На следующее утро телефон загорелся, рассказала американка порталу Mashable.

    Брианна Оливас: «Утром следующего дня я спала, а телефон заряжался неподалеку от моей головы. Мой парень взял телефон и положил его на комод. Он пошел в туалет и боковым зрением заметил, как телефон стал дымиться, и услышал пищащий звук. Когда он вернулся к телефону, тот уже загорелся: он быстро схватил его и бросил в туалет. Как только он сделал это, он взорвался и из него пошло еще больше дыма».




    Это не первый случай воспламенения смартфонов. По утверждению экспертов, обычно в таких ситуациях причиной проблем является зарядка в неподходящих условиях. Неисправности может вызвать перегрев корпуса, если телефон, например, лежит под подушкой или в плотном чехле. Неисправный провод может привести и к трагедии. Так, на прошлой неделе в Великом Новгороде восьмилетний ребенок получил смертельный удар током во время разговора по мобильному телефону, стоящему на подзарядке.

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