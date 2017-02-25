iPhone 7 Plus взорвался и сгорел в туалете: видео

В Apple заявили, что расследуют инцидент с загоревшимся у американки iPhone 7 Plus.
Видео, на котором без видимых причин дымится и плавится iPhone 7 Plus, опубликовала в Twitter американка Брианна Оливас из Аризоны. Девушка рассказала, что накануне смартфон перестал включаться, и она отнесла его в сервис-центр.
Сотрудники Apple продиагностировали телефон, но видимых дефектов не нашли. На следующее утро телефон загорелся, рассказала американка порталу Mashable.
Брианна Оливас: «Утром следующего дня я спала, а телефон заряжался неподалеку от моей головы. Мой парень взял телефон и положил его на комод. Он пошел в туалет и боковым зрением заметил, как телефон стал дымиться, и услышал пищащий звук. Когда он вернулся к телефону, тот уже загорелся: он быстро схватил его и бросил в туалет. Как только он сделал это, он взорвался и из него пошло еще больше дыма».
Это не первый случай воспламенения смартфонов. По утверждению экспертов, обычно в таких ситуациях причиной проблем является зарядка в неподходящих условиях. Неисправности может вызвать перегрев корпуса, если телефон, например, лежит под подушкой или в плотном чехле. Неисправный провод может привести и к трагедии. Так, на прошлой неделе в Великом Новгороде восьмилетний ребенок получил смертельный удар током во время разговора по мобильному телефону, стоящему на подзарядке.
Сотрудники Apple продиагностировали телефон, но видимых дефектов не нашли. На следующее утро телефон загорелся, рассказала американка порталу Mashable.
Брианна Оливас: «Утром следующего дня я спала, а телефон заряжался неподалеку от моей головы. Мой парень взял телефон и положил его на комод. Он пошел в туалет и боковым зрением заметил, как телефон стал дымиться, и услышал пищащий звук. Когда он вернулся к телефону, тот уже загорелся: он быстро схватил его и бросил в туалет. Как только он сделал это, он взорвался и из него пошло еще больше дыма».
@briannaolivas_ pic.twitter.com/MLllo8DvSa— Bree✨ (@briannaolivas_) 23 февраля 2017 г.
Это не первый случай воспламенения смартфонов. По утверждению экспертов, обычно в таких ситуациях причиной проблем является зарядка в неподходящих условиях. Неисправности может вызвать перегрев корпуса, если телефон, например, лежит под подушкой или в плотном чехле. Неисправный провод может привести и к трагедии. Так, на прошлой неделе в Великом Новгороде восьмилетний ребенок получил смертельный удар током во время разговора по мобильному телефону, стоящему на подзарядке.
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