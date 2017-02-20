В Новгороде девочку убило током во время разговора по телефону на подзарядке

В Великом Новгороде от удара током погибла девочка, которая разговаривала по телефону во время его подзарядки.
Трагедия произошла в субботу вечером, тело восьмилетнего ребенка было обнаружено в квартире без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, девочка получила смертельный удар электрическим током, когда держала в руках мобильный телефон, поставленный на подзарядку. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась на месте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По мнению следователей, причиной гибели могла стать неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.
В ведомстве также уточнили, что семья, в которой произошло ЧП, является благополучной и не числится на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.
По мнению следователей, причиной гибели могла стать неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.
В ведомстве также уточнили, что семья, в которой произошло ЧП, является благополучной и не числится на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.
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