Вся правда об арахисе: для кого земляной орех представляет смертельную опасность

Мы привыкли называть арахис орехом, а он таковым совсем не является. Но самое главное — полезная ли это еда, и сами орешки, и арахисовая паста? Эксперты программы «Еда живая и мертвая» раскроют всю правду об арахисе: для кого встреча с ним может закончиться смертью, в каком виде эти орешки способны вызывать рак печени и в пакетике арахиса какой популярной марки лаборатория обнаружила опасную дозу кадмия.
Арахис — однолетнее растение семейства бобовых, родственник гороха и фасоли. Цветет чуть ли не один день в году, потом часть завязей уходит под землю. Там и созревают стручки с бобами. В России еще только экспериментируют с посадками арахиса, на мировом рынке доминируют другие страны-производители. Один из крупнейших — это Израиль. Для арахисовых плантаций здесь разработаны специальные комбайны, которые сначала вырывают кусты из земли и дают им посушиться около недели под открытым небом. Только после этого орехи можно окончательно убирать. Дальше целыми грузовиками арахис свозят на сортировочную фабрику в город Беэр-Шева. Оказалось, кстати, что там работает много наших бывших соотечественников. Работа там, конечно, очень пыльная — частицы подсохшей скорлупы прямо висят в воздухе. Но размах впечатляет.
Белка в арахисе чуть ли не вдвое больше, чем в мясе, и жиры в основном те, что хорошо влияют на здоровье. Причем сконцентрирована вся эта питательная мощь в очень небольшом объеме. Арахис в этом смысле уникален — желудок не растягивает, но насыщает. Кстати, и арахисовую пасту когда-то создали в лечебных целях, в качестве белкового продукта для пациентов, которым трудно жевать мясо. Поначалу она готовилась просто из вареного арахиса, потом для усиления вкуса стали добавлять обжаренные кусочки, сахар, соль.
Слишком часто есть это не стоит. Еще диетологи просят внимательно читать этикетки: если в составе указан маргарин, то это уже транс-жиры, чреватые сердечно-сосудистыми болезнями. Ну и, конечно, соль — она очень часто сопровождает арахис в самых разных его видах и сводит на нет многие его полезные свойства. Например, в земляных орехах вообще-то есть аргинин — способный расширять сосуды и понижать давление. Но заменить арахисом таблетки не получится.
А бывают и ситуации, когда арахис может представлять смертельную опасность. Речь идет об аллергии. Есть люди, для которых контакт даже с маленькой частичкой земляного ореха может завершиться летальным исходом. Известны случаи, когда люди умирали от резко развившегося анафилактического шока, если арахис попадался им там, где его не должно быть.
Чтобы проверить качество арахиса на прилавках наших магазинов, мы закупили несколько видов арахиса: от жареного с солью до простого в скорлупе. Среди марок: «Джаз», «То, что надо», «Be Fresh», «Сёмушка», а также арахисовая паста «Хай-Топ». В лаборатории образцы проверят на те показатели, которые у арахиса чаще всего оказываются не в порядке — тяжелые металлы и продукт жизнедеятельности грибков — афлатоксин.
Аутсайдером стал жареный арахис в скорлупе торговой марки «Сёмушка». Токсичного кадмия там обнаружили в полтора раза выше нормы — 0,16 мг/кг. И это ещё одна причина, по которой слишком много калорийного земляного ореха есть не стоит. В небольших же количествах (если, конечно, у вас нет аллергии) вы получите только пользу — белок, ненасыщенные жиры, аргинин, расширяющий сосуды… А уж как вкус арахиса украшает самые разные блюда! Наш несомненный вывод: арахис — это еда живая, а не мертвая.
Подробнее — в программе «Еда живая и мертвая».
Белка в арахисе чуть ли не вдвое больше, чем в мясе, и жиры в основном те, что хорошо влияют на здоровье. Причем сконцентрирована вся эта питательная мощь в очень небольшом объеме. Арахис в этом смысле уникален — желудок не растягивает, но насыщает. Кстати, и арахисовую пасту когда-то создали в лечебных целях, в качестве белкового продукта для пациентов, которым трудно жевать мясо. Поначалу она готовилась просто из вареного арахиса, потом для усиления вкуса стали добавлять обжаренные кусочки, сахар, соль.
Слишком часто есть это не стоит. Еще диетологи просят внимательно читать этикетки: если в составе указан маргарин, то это уже транс-жиры, чреватые сердечно-сосудистыми болезнями. Ну и, конечно, соль — она очень часто сопровождает арахис в самых разных его видах и сводит на нет многие его полезные свойства. Например, в земляных орехах вообще-то есть аргинин — способный расширять сосуды и понижать давление. Но заменить арахисом таблетки не получится.
А бывают и ситуации, когда арахис может представлять смертельную опасность. Речь идет об аллергии. Есть люди, для которых контакт даже с маленькой частичкой земляного ореха может завершиться летальным исходом. Известны случаи, когда люди умирали от резко развившегося анафилактического шока, если арахис попадался им там, где его не должно быть.
Чтобы проверить качество арахиса на прилавках наших магазинов, мы закупили несколько видов арахиса: от жареного с солью до простого в скорлупе. Среди марок: «Джаз», «То, что надо», «Be Fresh», «Сёмушка», а также арахисовая паста «Хай-Топ». В лаборатории образцы проверят на те показатели, которые у арахиса чаще всего оказываются не в порядке — тяжелые металлы и продукт жизнедеятельности грибков — афлатоксин.
Аутсайдером стал жареный арахис в скорлупе торговой марки «Сёмушка». Токсичного кадмия там обнаружили в полтора раза выше нормы — 0,16 мг/кг. И это ещё одна причина, по которой слишком много калорийного земляного ореха есть не стоит. В небольших же количествах (если, конечно, у вас нет аллергии) вы получите только пользу — белок, ненасыщенные жиры, аргинин, расширяющий сосуды… А уж как вкус арахиса украшает самые разные блюда! Наш несомненный вывод: арахис — это еда живая, а не мертвая.
Подробнее — в программе «Еда живая и мертвая».
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