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  • 25.02, 00:40

В США журналисты возмущены недопуском ряда СМИ на брифинг Белого дома

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  • Фото Reuters © 2017, Yuri Gripas
В США журналисты возмущены недопуском ряда СМИ на брифинг Белого дома

В США журналисты возмущены недопуском ряда СМИ на брифинг Белого дома

В США журналисты возмущены недопуском ряда СМИ на брифинг Белого дома
  • Фото Reuters © 2017, Yuri Gripas

    • В США разгорается война между администрацией президента Трампа и целым рядом СМИ. Журналистов некоторых изданий и телеканалов не пустили на брифинг в Белом доме.

    В пятницу вместо традиционного брифинга Белый дом провел брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Как оказалось, посетить его смогли не все: репортеров пускали по спискам, в которые не попали CNN, The New York Times, Politico, Los Angeles Times и другие СМИ.

    Действия пресс-службы администрации президента раскритиковала Ассоциация корреспондентов Белого дома.

    Джефф Мейсон, президента Ассоциации корреспондентов Белого дома: «Ассоциация корреспондентов Белого дома решительно протестует против того, как был организован сегодняшний брифинг Белого дома. Мы призываем организации, которые были на него допущены, поделиться материалами с теми коллегами из пресс-корпуса, которых не пустили. Руководство ассоциации будет обсуждать это с членами команды Белого дома».

    Агентство Associated Press и журнал Time в знак протеста бойкотировали брифинг, сообщает РИА Новости.




    Телеканал CNN заявил, что считает действия Белого дома неприемлемыми. В The New York Times назвали происходящее беспрецедентным случаем и выразили протест, сообщает ТАСС.

    На телеканале Fox News, который на брифинг был допущен, заявили, что CNN и другие пострадавшие СМИ «работают по тем же профессиональным стандартам, что и остальные медиа».

    Белый дом и президент Дональд Трамп не раз критиковали ведущие американские СМИ, включая CNN и The New York Times, в распространении фейковых новостей.

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