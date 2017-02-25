В США журналисты возмущены недопуском ряда СМИ на брифинг Белого дома

В США разгорается война между администрацией президента Трампа и целым рядом СМИ. Журналистов некоторых изданий и телеканалов не пустили на брифинг в Белом доме.
В пятницу вместо традиционного брифинга Белый дом провел брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Как оказалось, посетить его смогли не все: репортеров пускали по спискам, в которые не попали CNN, The New York Times, Politico, Los Angeles Times и другие СМИ.
Действия пресс-службы администрации президента раскритиковала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
Джефф Мейсон, президента Ассоциации корреспондентов Белого дома: «Ассоциация корреспондентов Белого дома решительно протестует против того, как был организован сегодняшний брифинг Белого дома. Мы призываем организации, которые были на него допущены, поделиться материалами с теми коллегами из пресс-корпуса, которых не пустили. Руководство ассоциации будет обсуждать это с членами команды Белого дома».
Агентство Associated Press и журнал Time в знак протеста бойкотировали брифинг, сообщает РИА Новости.
Телеканал CNN заявил, что считает действия Белого дома неприемлемыми. В The New York Times назвали происходящее беспрецедентным случаем и выразили протест, сообщает ТАСС.
На телеканале Fox News, который на брифинг был допущен, заявили, что CNN и другие пострадавшие СМИ «работают по тем же профессиональным стандартам, что и остальные медиа».
Белый дом и президент Дональд Трамп не раз критиковали ведущие американские СМИ, включая CNN и The New York Times, в распространении фейковых новостей.
Действия пресс-службы администрации президента раскритиковала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
Джефф Мейсон, президента Ассоциации корреспондентов Белого дома: «Ассоциация корреспондентов Белого дома решительно протестует против того, как был организован сегодняшний брифинг Белого дома. Мы призываем организации, которые были на него допущены, поделиться материалами с теми коллегами из пресс-корпуса, которых не пустили. Руководство ассоциации будет обсуждать это с членами команды Белого дома».
Агентство Associated Press и журнал Time в знак протеста бойкотировали брифинг, сообщает РИА Новости.
White House bars major news outlets from briefing; AP declines to participate. https://t.co/HuMEgi7NXv— The Associated Press (@AP) 24 февраля 2017 г.
Reporters from Time magazine and The Associated Press chose not to attend in protest of the White House’s actions https://t.co/o1GQyARmwC— The New York Times (@nytimes) 24 февраля 2017 г.
Телеканал CNN заявил, что считает действия Белого дома неприемлемыми. В The New York Times назвали происходящее беспрецедентным случаем и выразили протест, сообщает ТАСС.
На телеканале Fox News, который на брифинг был допущен, заявили, что CNN и другие пострадавшие СМИ «работают по тем же профессиональным стандартам, что и остальные медиа».
Белый дом и президент Дональд Трамп не раз критиковали ведущие американские СМИ, включая CNN и The New York Times, в распространении фейковых новостей.
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