Boeing открывает свой первый завод в Европе

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, откроет собственное производство в британском городе Шеффилде.
На заводе стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов будут производиться детали для самолетов моделей 737 и 777. Таким образом Boeing намерен усилить контроль качества и снизить затраты на организацию поставок. Число сотрудников на предприятии изначально составит 30 человек, наем планируется начать со следующего года, пишет Bloomberg.
Сейчас в британском отделении Boeing трудятся около двух тысяч человек. Однако все они задействованы в непроизводственной деятельности, отмечает РИА Новости.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. Штат сотрудников по состоянию на конец 2016 года составлял 150,5 тысячи человек.
Boeing is planning its first European factory in Sheffield, in a Brexit vote of confidence https://t.co/njg8bJjrJc pic.twitter.com/jE0ruVuaxR— Bloomberg Brexit (@Brexit) 24 февраля 2017 г.
Сейчас в британском отделении Boeing трудятся около двух тысяч человек. Однако все они задействованы в непроизводственной деятельности, отмечает РИА Новости.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. Штат сотрудников по состоянию на конец 2016 года составлял 150,5 тысячи человек.
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