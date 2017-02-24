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  • 24.02, 23:08

Boeing открывает свой первый завод в Европе

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Boeing открывает свой первый завод в Европе

Boeing открывает свой первый завод в Европе

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, откроет собственное производство в британском городе Шеффилде.

На заводе стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов будут производиться детали для самолетов моделей 737 и 777. Таким образом Boeing намерен усилить контроль качества и снизить затраты на организацию поставок. Число сотрудников на предприятии изначально составит 30 человек, наем планируется начать со следующего года, пишет Bloomberg.


Сейчас в британском отделении Boeing трудятся около двух тысяч человек. Однако все они задействованы в непроизводственной деятельности, отмечает РИА Новости.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. Штат сотрудников по состоянию на конец 2016 года составлял 150,5 тысячи человек.

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