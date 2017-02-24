В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.
Как отмечает ТАСС, торжественная церемония состоялась на многофункциональной арене «Ледяной куб» Олимпийского парка Сочи.
Дмитрий Медведев: «Уважаемые участники и гости. Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми».
Премьер пожелал спортсменам продемонстрировать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам. Гостям спортивного турнира он пожелал получить «яркие и незабываемые впечатления».
Дмитрий Медведев: «Поздравляю участников и гостей соревнований, поклонников зимних видов спорта с этим международным спортивным праздником».
В главной чаше спортивного огня в Сочи сегодня зажглось пламя III зимних Всемирных военных игр. Этому прошествовала эстафета спортивного огня: ее финальный отрезок составил 2017 метров. Завершили эстафету и зажгли пламя Игр в главной чаше двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.
Дмитрий Медведев: «Уважаемые участники и гости. Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми».
Премьер пожелал спортсменам продемонстрировать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам. Гостям спортивного турнира он пожелал получить «яркие и незабываемые впечатления».
Дмитрий Медведев: «Поздравляю участников и гостей соревнований, поклонников зимних видов спорта с этим международным спортивным праздником».
В главной чаше спортивного огня в Сочи сегодня зажглось пламя III зимних Всемирных военных игр. Этому прошествовала эстафета спортивного огня: ее финальный отрезок составил 2017 метров. Завершили эстафету и зажгли пламя Игр в главной чаше двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.
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