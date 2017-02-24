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  • 24.02, 23:08

В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр

2 комментария
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр

В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр

В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

    • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.

    Как отмечает ТАСС, торжественная церемония состоялась на многофункциональной арене «Ледяной куб» Олимпийского парка Сочи.

    Дмитрий Медведев: «Уважаемые участники и гости. Объявляю III зимние Всемирные военные игры 2017 года открытыми».

    Премьер пожелал спортсменам продемонстрировать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам. Гостям спортивного турнира он пожелал получить «яркие и незабываемые впечатления».

    Дмитрий Медведев: «Поздравляю участников и гостей соревнований, поклонников зимних видов спорта с этим международным спортивным праздником».

    В главной чаше спортивного огня в Сочи сегодня зажглось пламя III зимних Всемирных военных игр. Этому прошествовала эстафета спортивного огня: ее финальный отрезок составил 2017 метров. Завершили эстафету и зажгли пламя Игр в главной чаше двукратные олимпийские чемпионы биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев.

    В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр. армия и флот РФ, Медведев, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сочи зажжен огонь III зимних Всемирных военных игр. армия и флот РФ, Медведев, Сочи, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

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