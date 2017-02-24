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  • 24.02, 20:06

Путин приветствовал участников Всемирных военных игр в Сочи

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Путин приветствовал участников Всемирных военных игр в Сочи

Путин приветствовал участников Всемирных военных игр в Сочи

Президент РФ Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям III Всемирных военных игр приветствие.

Глава государства выразил уверенность, что проведение этого спортивного мероприятия внесет значительный вклад в укрепление партнерства между странами, участвующими во Всемирных военных играх. Приветствие президента размещено на сайте Кремля.

Владимир Путин: «Уверен, что III зимние Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне и еще раз подтвердят свой девиз — „Дружба через спорт!“».

Президент отметил, что в ближайшие дни армейским атлетам разных стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военных: умение действовать слаженно, четко, оперативно, «как говорится, на опережение».

Путин добавил, что Россия заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, к тому же обладает большим опытом организации международных соревнований.

Владимир Путин: «Тем более что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».

В Россию для участия во Всемирных военных играх приехали спортсмены из 26 стран. Уже в первый день состязаний в копилке РФ оказались две золотых медали, первую выиграл лыжник Алексей Червотник, вторую — биатлонист Максим Цветков. Российские биатлонистки Акимова и Кайшева в спринте завоевали серебро и бронзу. Еще две бронзы команда России получила в шорт-треке.

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