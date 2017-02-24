Путин приветствовал участников Всемирных военных игр в Сочи

Президент РФ Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям III Всемирных военных игр приветствие.
Глава государства выразил уверенность, что проведение этого спортивного мероприятия внесет значительный вклад в укрепление партнерства между странами, участвующими во Всемирных военных играх. Приветствие президента размещено на сайте Кремля.
Владимир Путин: «Уверен, что III зимние Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне и еще раз подтвердят свой девиз — „Дружба через спорт!“».
Президент отметил, что в ближайшие дни армейским атлетам разных стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военных: умение действовать слаженно, четко, оперативно, «как говорится, на опережение».
Путин добавил, что Россия заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, к тому же обладает большим опытом организации международных соревнований.
Владимир Путин: «Тем более что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».
выиграл лыжник Алексей Червотник, вторую — биатлонист Максим Цветков. Российские биатлонистки Акимова и Кайшева в спринте завоевали серебро и бронзу. Еще две бронзы команда России получила в шорт-треке.
Владимир Путин: «Уверен, что III зимние Всемирные военные игры пройдут на высоком уровне и еще раз подтвердят свой девиз — „Дружба через спорт!“».
Президент отметил, что в ближайшие дни армейским атлетам разных стран предстоит продемонстрировать не только спортивные навыки, но и качества, которые особенно важны для военных: умение действовать слаженно, четко, оперативно, «как говорится, на опережение».
Путин добавил, что Россия заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, к тому же обладает большим опытом организации международных соревнований.
Владимир Путин: «Тем более что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура».
выиграл лыжник Алексей Червотник, вторую — биатлонист Максим Цветков. Российские биатлонистки Акимова и Кайшева в спринте завоевали серебро и бронзу. Еще две бронзы команда России получила в шорт-треке.
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