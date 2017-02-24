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  • 24.02, 20:06

Рижский аэропорт опроверг сообщения о нарушении правил досмотра посла ОАЭ

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Рижский аэропорт опроверг сообщения о нарушении правил досмотра посла ОАЭ

Рижский аэропорт опроверг сообщения о нарушении правил досмотра посла ОАЭ

Руководство международного аэропорта Риги назвало недостоверной информацию о том, что его сотрудники нарушили правила досмотра посла ОАЭ в Латвии Ханан Хальфан Обейд аль-Алили.

Такое заявление сделала сегодня директор Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня, передает ТАСС.

Инта Смилдзиня: «Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина».

Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к женщине-послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что сегодня МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства. Инцидент произошел несколько дней назад, когда посол ОАЭ прибыла в Ригу. Сообщалось, что сотрудники аэропорта предложили дипломату пройти личный досмотр и, в частности, снять ее традиционную мусульманскую одежду. Посол заявила, что готова сделать это только в отдельном помещении и в присутствии исключительно женщин, однако такая возможность ей предоставлена не была.

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