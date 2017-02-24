Рижский аэропорт опроверг сообщения о нарушении правил досмотра посла ОАЭ

Руководство международного аэропорта Риги назвало недостоверной информацию о том, что его сотрудники нарушили правила досмотра посла ОАЭ в Латвии Ханан Хальфан Обейд
аль-Алили.
Такое заявление сделала сегодня директор Департамента безопасности аэропорта Инта Смилдзиня, передает ТАСС.
Инта Смилдзиня: «Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина».
Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к женщине-послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что сегодня МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства. Инцидент произошел несколько дней назад, когда посол ОАЭ прибыла в Ригу. Сообщалось, что сотрудники аэропорта предложили дипломату пройти личный досмотр и, в частности, снять ее традиционную мусульманскую одежду. Посол заявила, что готова сделать это только в отдельном помещении и в присутствии исключительно женщин, однако такая возможность ей предоставлена не была.
Инта Смилдзиня: «Посла попросили лишь снять пальто, чтобы работники контроля могли провести проверку. Досмотр производила женщина».
Она добавила, что сотрудники безопасности не предъявляли к женщине-послу требований снять традиционные мусульманские наряд и головной убор, а также сказала, что вся процедура досмотра полностью соответствовала требованиям Евросоюза и воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что сегодня МИД Латвии получил ноту от посольства ОАЭ в связи с попыткой сотрудников аэропорта Рига провести личный досмотр посла этого арабского государства. Инцидент произошел несколько дней назад, когда посол ОАЭ прибыла в Ригу. Сообщалось, что сотрудники аэропорта предложили дипломату пройти личный досмотр и, в частности, снять ее традиционную мусульманскую одежду. Посол заявила, что готова сделать это только в отдельном помещении и в присутствии исключительно женщин, однако такая возможность ей предоставлена не была.
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