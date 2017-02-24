МИД Латвии получил ноту от ОАЭ после оскорбления женщины-посла в аэропорту Риги

Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хананы Халфаны Обайды Али
аль-Мадани.
Как передает РИА Новости, после прибытия посла в Латвию работники аэропорта Рига потребовали, чтобы женщина-посол сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.
Из ноты: «Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и „без лишних глаз“. Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии».
Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии открылось 9 февраля. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.
Из ноты: «Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и „без лишних глаз“. Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии».
Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии открылось 9 февраля. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.
Комментарии