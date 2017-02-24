Бой с тенью
Бой с тенью 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 18:36

МИД Латвии получил ноту от ОАЭ после оскорбления женщины-посла в аэропорту Риги

2 комментария
МИД Латвии получил ноту от ОАЭ после оскорбления <nobr>женщины-посла</nobr> в аэропорту Риги

МИД Латвии получил ноту от ОАЭ после оскорбления женщины-посла в аэропорту Риги

МИД Латвии получил ноту от ОАЭ после оскорбления <nobr>женщины-посла</nobr> в аэропорту Риги
  • Фото: gorod.lv

    • Министерство иностранных дел Латвии получило ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету в отношении нового посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хананы Халфаны Обайды Али аль-Мадани.

    Как передает РИА Новости, после прибытия посла в Латвию работники аэропорта Рига потребовали, чтобы женщина-посол сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

    Из ноты: «Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и „без лишних глаз“. Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии».

    Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии открылось 9 февраля. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что открытие посольства будет способствовать политическому и экономическому сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru