За убийством брата Ким Чен Ына стоит влиятельный человек

Аэропорт
Куала-Лумпура проверят на наличие радиоактивных веществ. Власти пришли к такому решению после того, как полицейские установили вещество, которым, предположительно, был отравлен брат северокорейского вождя Ким Чен Нам. И речь, по всей видимости, идет о химическом оружии.
Вещество нервно-паралитического действия, которое эксперты нашли на слизистой оболочке глаза и лице скончавшегося Ким Чен Нама, — самый токсичный яд из когда-либо синтезированных видов химического оружия. Он запрещен к производству за исключением научных целей.
У него нет вкуса и запаха, а смерть наступает молниеносно. И его следы — все 11 дней после убийства — могли оставаться в общественных зонах аэропорта Куала-Лумпура, где ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров.
Напомним, 13 февраля по пути из аэропорта в больницу скончался опальный сын Ким Чен Ира, старший брат действующего северокорейского вождя Ким Чен Нам. Перед смертью он успел сообщить, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, что позже подтвердила запись с камер наблюдения. По горячим следам тогда задержали троих человек — вьетнамку, индонезийку и гражданина Северной Кореи, химика по образованию.
С первых дней расследование превратилось в перетягивание каната между Малайзией, Южной Кореей и КНДР. В Пхеньяне требуют выдать тело погибшего и допустить северокорейских специалистов к следствию. Но так как ни того, ни другого не происходит, винят в покушении Сеул и Куала-Лумпур. В Куала-Лумпуре в ответ заявляют, что след наоборот тянется в Пхеньян, как долгие годы и боялся убитый Ким Чен Нам.
На днях малайзийская полиция объявила, что вызвала на допрос дипломата, одного из руководителей посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также работника северокорейской авиакомпании. Они оба могут быть причастны к убийству. Также в списке подозреваемых — еще четверо граждан Северной Кореи, которые в день покушения покинули территорию Малайзии.
Версии разные, но после обнаружения следов яда становится ясно, что у Ким Чен Нама не было ни единого шанса выжить, а тот, кто хотел его смерти, достаточно влиятелен, чтобы заполучить самый страшный яд на планете.
У него нет вкуса и запаха, а смерть наступает молниеносно. И его следы — все 11 дней после убийства — могли оставаться в общественных зонах аэропорта Куала-Лумпура, где ежедневно проходят десятки тысяч пассажиров.
Напомним, 13 февраля по пути из аэропорта в больницу скончался опальный сын Ким Чен Ира, старший брат действующего северокорейского вождя Ким Чен Нам. Перед смертью он успел сообщить, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, что позже подтвердила запись с камер наблюдения. По горячим следам тогда задержали троих человек — вьетнамку, индонезийку и гражданина Северной Кореи, химика по образованию.
С первых дней расследование превратилось в перетягивание каната между Малайзией, Южной Кореей и КНДР. В Пхеньяне требуют выдать тело погибшего и допустить северокорейских специалистов к следствию. Но так как ни того, ни другого не происходит, винят в покушении Сеул и Куала-Лумпур. В Куала-Лумпуре в ответ заявляют, что след наоборот тянется в Пхеньян, как долгие годы и боялся убитый Ким Чен Нам.
На днях малайзийская полиция объявила, что вызвала на допрос дипломата, одного из руководителей посольства КНДР в Куала-Лумпуре, а также работника северокорейской авиакомпании. Они оба могут быть причастны к убийству. Также в списке подозреваемых — еще четверо граждан Северной Кореи, которые в день покушения покинули территорию Малайзии.
Версии разные, но после обнаружения следов яда становится ясно, что у Ким Чен Нама не было ни единого шанса выжить, а тот, кто хотел его смерти, достаточно влиятелен, чтобы заполучить самый страшный яд на планете.
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