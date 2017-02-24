Брата Ким Чен Ына убили с помощью химоружия

Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам — брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В организме убитого нашли отправляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием. Об этом сообщает РИА Новости.
Брата лидера КНДР был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. К Ким Чен Наму подошла женщина и набросила на голову платок, мужчина умер через несколько часов.
По делу об убийстве задержаны несколько человек, еще двоих разыскивают. След покушения ведет в Пхеньян. Расследование продолжается.
Брата лидера КНДР был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. К Ким Чен Наму подошла женщина и набросила на голову платок, мужчина умер через несколько часов.
По делу об убийстве задержаны несколько человек, еще двоих разыскивают. След покушения ведет в Пхеньян. Расследование продолжается.
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