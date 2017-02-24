Курортная полиция
Курортная полиция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 04:57

Брата Ким Чен Ына убили с помощью химоружия

комментировать

Брата Ким Чен Ына убили с помощью химоружия

Брата Ким Чен Ына убили с помощью химоружия

Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам — брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В организме убитого нашли отправляющее вещество нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, которое является химическим оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Брата лидера КНДР был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. К Ким Чен Наму подошла женщина и набросила на голову платок, мужчина умер через несколько часов.

По делу об убийстве задержаны несколько человек, еще двоих разыскивают. След покушения ведет в Пхеньян. Расследование продолжается.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru