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  • 24.02, 17:04
Число жертв теракта под сирийским Эль-Бабом возросло до 60. армии мира, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Сирия, терроризм, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв теракта под сирийским Эль-Бабом возросло до 60

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Число жертв теракта под сирийским <nobr>Эль-Бабом</nobr> возросло до 60

Число жертв теракта под сирийским Эль-Бабом возросло до 60

Число жертв теракта под сирийским <nobr>Эль-Бабом</nobr> возросло до 60

    Среди погибших при взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян под Эль-Бабом двое турецких военных.

    Мощный взрыв прогремел сегодня утром недалеко от сирийского города Эль-Баб. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником за рулем. По последним данным, погибли около 60 человек.

    Большинство жертв — бойцы «Сирийской свободной армии», возле полевого штаба которой и сработала бомба. Но среди погибших также двое военнослужащих армии Турции, сообщает AP.

    Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Произошла атака смертника, из-за которой погибли двое наших солдат. У нас есть и пострадавшие».

    По его словам, теракт случился, когда турецкие военные проверяли обстановку на дорогах в населенном пункте. Ранее сообщалось о 48 жертвах.

    Накануне отряды оппозиционной «Свободной армии» отчитались об успешном освобождении Эль-Баба от боевиков группировки ИГИЛ (запрещенной в России — ред.). Есть версия, что взрыв устроили террористы, чтобы отомстить за потерянный форпост. Эль-Баб был оплотом террористов ИГИЛ. Боевики были вытеснены из него совместными усилиями сирийской оппозиции турецких военных. Штурм города продолжался с начала февраля.

    В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию «Щит Евфрата», целью которой является ликвидация боевиков группировки близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.

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