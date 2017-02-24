Число жертв теракта под сирийским Эль-Бабом возросло до 60

Среди погибших при взрыве заминированного автомобиля в населенном пункте Сусьян под
Эль-Бабом двое турецких военных.
Мощный взрыв прогремел сегодня утром недалеко от сирийского города Эль-Баб. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль с террористом-смертником за рулем. По последним данным, погибли около 60 человек.
Большинство жертв — бойцы «Сирийской свободной армии», возле полевого штаба которой и сработала бомба. Но среди погибших также двое военнослужащих армии Турции, сообщает AP.
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Произошла атака смертника, из-за которой погибли двое наших солдат. У нас есть и пострадавшие».
По его словам, теракт случился, когда турецкие военные проверяли обстановку на дорогах в населенном пункте. Ранее сообщалось о 48 жертвах.
Накануне отряды оппозиционной «Свободной армии» отчитались об успешном освобождении Эль-Баба от боевиков группировки ИГИЛ (запрещенной в России — ред.). Есть версия, что взрыв устроили террористы, чтобы отомстить за потерянный форпост. Эль-Баб был оплотом террористов ИГИЛ. Боевики были вытеснены из него совместными усилиями сирийской оппозиции турецких военных. Штурм города продолжался с начала февраля.
В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию «Щит Евфрата», целью которой является ликвидация боевиков группировки близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.
Большинство жертв — бойцы «Сирийской свободной армии», возле полевого штаба которой и сработала бомба. Но среди погибших также двое военнослужащих армии Турции, сообщает AP.
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Произошла атака смертника, из-за которой погибли двое наших солдат. У нас есть и пострадавшие».
По его словам, теракт случился, когда турецкие военные проверяли обстановку на дорогах в населенном пункте. Ранее сообщалось о 48 жертвах.
Накануне отряды оппозиционной «Свободной армии» отчитались об успешном освобождении Эль-Баба от боевиков группировки ИГИЛ (запрещенной в России — ред.). Есть версия, что взрыв устроили террористы, чтобы отомстить за потерянный форпост. Эль-Баб был оплотом террористов ИГИЛ. Боевики были вытеснены из него совместными усилиями сирийской оппозиции турецких военных. Штурм города продолжался с начала февраля.
В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию «Щит Евфрата», целью которой является ликвидация боевиков группировки близ границы с Турцией. Турецким военным оказывают поддержку бойцы сирийской оппозиции.
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