Под сирийским Эль-Бабом взорвался заминированный автомобиль: около 50 погибших

Теракт произошел в населенном пункте Сусьян, располагающемся неподалеку от города
Эль-Баба, который долгое время занимали террористы.
Террорист-смертник подорвался в автомобиле рано утром возле штаба сирийской оппозиции, передает Anadolu. Изначально сообщалось о 35 погибших, но позже стало известно, что число жертв возросло до 48. Большинство — бойцы сирийской оппозиции. Еще несколько десятков человек ранены, передает Sky News Arabia.
Эль-Баб считался главным оплотом ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Он был освобожден от боевиков накануне. Штурм провела сирийская оппозиция при поддержке армии Турции.
Операция по освобождению города стартовала в декабре минувшего года. Турецкая армия вместе с сирийской оппозиционной группировкой окружила Эль-Баб в начале февраля и начала продвижение к центру.
Эль-Баб считался главным оплотом ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Он был освобожден от боевиков накануне. Штурм провела сирийская оппозиция при поддержке армии Турции.
Операция по освобождению города стартовала в декабре минувшего года. Турецкая армия вместе с сирийской оппозиционной группировкой окружила Эль-Баб в начале февраля и начала продвижение к центру.
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