Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 14:02

Под сирийским Эль-Бабом взорвался заминированный автомобиль: около 50 погибших

комментировать

Под сирийским Эль-Бабом взорвался заминированный автомобиль: около 50 погибших

Под сирийским <nobr>Эль-Бабом</nobr> взорвался заминированный автомобиль: около 50 погибших

Теракт произошел в населенном пункте Сусьян, располагающемся неподалеку от города Эль-Баба, который долгое время занимали террористы.

Террорист-смертник подорвался в автомобиле рано утром возле штаба сирийской оппозиции, передает Anadolu. Изначально сообщалось о 35 погибших, но позже стало известно, что число жертв возросло до 48. Большинство — бойцы сирийской оппозиции. Еще несколько десятков человек ранены, передает Sky News Arabia.

Эль-Баб считался главным оплотом ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Он был освобожден от боевиков накануне. Штурм провела сирийская оппозиция при поддержке армии Турции.

Операция по освобождению города стартовала в декабре минувшего года. Турецкая армия вместе с сирийской оппозиционной группировкой окружила Эль-Баб в начале февраля и начала продвижение к центру.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru