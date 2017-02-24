Демократы разработали план по свержению Трампа

Представители Демократической партии США разработали план, с помощью которого собираются отстранить от должности президента США Дональда Трампа, сообщает RT.
Отмечается, что программа под названием «Демократия имеет значение: стратегический план действий» была обнародована после встречи демократов с инвесторами во Флориде. Автором документа является либеральный активист и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок.
Ожидается, что будет создана команда, отслеживающая каждый шаг Трампа. Его ошибкам предлагается давать максимальный резонанс. Авторы инициативы уверены, что импичмент республиканца может произойти до 2020 года.
Среди главных задач демократы называют противодействие якобы дезинформации консервативных СМИ, поддерживающих Трампа. Для блокировки распространения «ненужных» новостей демократы намерены выстроить сотрудничество с социальной сетью Facebook.
не боится импичмента. По словам Лукьянова, значительная часть американского истеблишмента признала победу Трампа, но с ней не смирилась.
Ожидается, что будет создана команда, отслеживающая каждый шаг Трампа. Его ошибкам предлагается давать максимальный резонанс. Авторы инициативы уверены, что импичмент республиканца может произойти до 2020 года.
Среди главных задач демократы называют противодействие якобы дезинформации консервативных СМИ, поддерживающих Трампа. Для блокировки распространения «ненужных» новостей демократы намерены выстроить сотрудничество с социальной сетью Facebook.
не боится импичмента. По словам Лукьянова, значительная часть американского истеблишмента признала победу Трампа, но с ней не смирилась.
Комментарии