Эксперт оценил возможность импичмента Трампа

Значительная часть американского истеблишмента признала победу Трампа, но с ней не смирилась. Такое мнение в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

Фёдор Лукьянов: «Он (Трамп — ред.), на мой взгляд, своими торопливыми и порой топорными, резкими действиями пытается показать: вы меня не остановите, меня выбрал народ с такой программой, и я ее буду реализовывать. Трамп человек суровый как руководитель. Как известно, его любимое высказывание в бизнесе было „вы уволены“, и книжка его так называлась».



Сейчас многие считают, что своими действиями Трамп приближает свой импичмент. Но эксперт уверен: просто так отстранить республиканца от власти не получится.



Фёдор Лукьянов: «„Как бы ни относилась Республиканская партия к Трампу, а значительная ее часть относится к нему плохо, но это республиканский президент. Поддерживать импичмент американскому президенту — это все-таки некоторый подрыв собственного реноме“.



Завершилась целая эпоха. Эпоха, когда американское глобальное лидерство считалось аксиомой. Если бы началось отторжение этого курса изнутри общества американского, тогда, наверное, избрали бы более традиционного кандидата. Но ведь не Трамп принес перемены, а перемены принесли Трампа».



Эксперт уверен: несмотря на острейший антагонизм между Обамой и Трампом, они на самом деле президенты одного исторического периода — заката американского глобального доминирования.



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