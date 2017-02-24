Лавров назвал Чуркина народным дипломатом

Виталий Чуркин был человеком, который на любом посту добивался максимума возможного. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с дипломатом.
Лавров отметил, что Виталий Иванович был высочайшим профессионалом, а также «народным дипломатом».
Сергей Лавров: «В официальной истории, конечно, Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства».
По словам Лаврова, необходимо сделать все, чтобы увековечить память Виталия Чуркина. Министр добавил, что на этот счет «уже есть предложения, в том числе от общественности и зарубежных государств».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны назвала Чуркина принципиальным человеком и яркой, неординарной личностью.
Мария Захарова: «Принципиальный во всем. Сложный. Слово „простота“ к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность».
Отвечая на вопрос о том, считает ли она Чуркина своим учителем, Захарова заявила: «Пройдя школу Чуркина — да, конечно».
скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, по предварительным данным, от сердечного приступа. Церемония прощания с постпредом проходит в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
Сергей Лавров: «В официальной истории, конечно, Виталий Чуркин останется великим дипломатом, который вписал очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но и внешней политики нашего государства».
По словам Лаврова, необходимо сделать все, чтобы увековечить память Виталия Чуркина. Министр добавил, что на этот счет «уже есть предложения, в том числе от общественности и зарубежных государств».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны назвала Чуркина принципиальным человеком и яркой, неординарной личностью.
Мария Захарова: «Принципиальный во всем. Сложный. Слово „простота“ к нему не подходит. Яркий. Неординарный. Боец. Профессионал. Личность».
Отвечая на вопрос о том, считает ли она Чуркина своим учителем, Захарова заявила: «Пройдя школу Чуркина — да, конечно».
скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, по предварительным данным, от сердечного приступа. Церемония прощания с постпредом проходит в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.
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