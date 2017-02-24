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  • 24.02, 09:30
Беженцы из Пальмиры получили полторы тонны продуктов от российских военных. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Беженцы из Пальмиры получили полторы тонны продуктов от российских военных

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Беженцы из Пальмиры получили полторы тонны продуктов от российских военных

Беженцы из Пальмиры получили полторы тонны продуктов от российских военных

    Беженцам из Пальмиры, которые сейчас разместились в лагере в Хомсе, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь.

    Российские военные привезли около полутора тонн продуктов: муку, рис, сахар и мясные консервы. В здании бывшей школы — это один из 30 центров, развернутых в столице провинции, — находятся 160 беженцев. Еще недавно в этом районе шли ожесточенные бои с террористами. Местным жителям пришлось спешно покидать дома.

    Абдулатиф Альхубари, бригадный генерал сирийской армии: «Раньше, до войны, это был жилой район. Люди жили здесь, работали в магазинах, у всех было свое дело. Жизнь текла здесь, как в любом хорошем городе. После того как пришли боевики, начались бомбежки, все было разрушено. Люди были вынуждены уехать, ситуация сильно осложнилась. То, что вы видите вокруг, как раз результат нахождения здесь боевиков».

    По словам бригадного генерала, помощь беженцам в этом районе из стран оказывает только Россия. Всего российские военные за сутки провели шесть гуманитарных операций, доставив жителям Сирии груз массой более шести тонн.

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