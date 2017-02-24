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  • 24.02, 06:27

Возвращение легенды: новая Nokia 3310 сбросит вес

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Возвращение легенды: новая Nokia 3310 сбросит вес

Возвращение легенды: новая Nokia 3310 сбросит вес

Возвращение легенды: новая Nokia 3310 сбросит вес
  • Фото: youtube.com

    • СМИ узнали некоторые подробности возвращения легендарной неубиваемой Nokia 3310.

    Обновленная версия легендарной Nokia 3310 станет тоньше и легче, а также обзаведется увеличенным цветным дисплеем. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Gizmochina.

    В целом дизайн новой Nokia 3310 мало изменится. Телефон сбавит в весе и объемах, так как за 17 лет комплектующие для мобильников стали намного меньше.

    Оригинальный монохромный дисплей с разрешением 84x84 у новой модели будет усовершенствован до цветного дисплея большего размера. Однако ждать высокого разрешения не стоит, иначе телефон потеряет одно из главных своих качеств — экономное расходование энергии.

    Nokia 3310 останется классическим кнопочным телефоном. При этом расширится цветовая палитра корпусов телефона, отмечает РИА Новости.

    Известие о возрождении знаменитой Nokia 3310 на прошлой неделе взорвало Интернет. Многие с ностальгией вспоминали «старушку» Nokia как самый прочный материал из существующих. Обновленную версию телефона представят на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

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