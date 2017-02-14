«Неубиваемая» Nokia 3310 снова появится в продаже

Финская компания HMD Global Oyj сообщила, что возобновляет производство легендарного телефона Nokia 3310. Обновленную модель представят в конце февраля.
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Новая Nokia 3310 будет стоить 59 долларов. Представят легендарную модель с новыми функциями на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, сообщает VentureBeats.
Оригинальная Nokia 3310 появилась в 2001 году. Модель финской компании стала одной из самых удачных в истории: было продано около 126 миллионов аппаратов. Пользователи отмечали прочный корпус и долгое время работы аккумулятора. Nokia 3310 даже стала интернет-мемом: телефон в шутку испытывали в различных краш-тестах и прозвали «неубиваемым».
Оригинальная Nokia 3310 появилась в 2001 году. Модель финской компании стала одной из самых удачных в истории: было продано около 126 миллионов аппаратов. Пользователи отмечали прочный корпус и долгое время работы аккумулятора. Nokia 3310 даже стала интернет-мемом: телефон в шутку испытывали в различных краш-тестах и прозвали «неубиваемым».
It’s coming back! #Nokia3310 #ohmygad #bestsecondphoneever #takemymoney— Emilie Reynaud (@EmReynaud) 14 февраля 2017 г.
More info should be out after #mwc17
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