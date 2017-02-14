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  • 15.02, 02:58

«Неубиваемая» Nokia 3310 снова появится в продаже

19 комментариев
«Неубиваемая» Nokia 3310 снова появится в продаже

«Неубиваемая» Nokia 3310 снова появится в продаже

«Неубиваемая» Nokia 3310 снова появится в продаже
  • Фото: thevergerss /vk.com

    • Финская компания HMD Global Oyj сообщила, что возобновляет производство легендарного телефона Nokia 3310. Обновленную модель представят в конце февраля.

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    Новая Nokia 3310 будет стоить 59 долларов. Представят легендарную модель с новыми функциями на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, сообщает VentureBeats.

    Оригинальная Nokia 3310 появилась в 2001 году. Модель финской компании стала одной из самых удачных в истории: было продано около 126 миллионов аппаратов. Пользователи отмечали прочный корпус и долгое время работы аккумулятора. Nokia 3310 даже стала интернет-мемом: телефон в шутку испытывали в различных краш-тестах и прозвали «неубиваемым».




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