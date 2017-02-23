Путину подарили фотографию с плывущим в Сирию «Адмиралом Кузнецовым»

Сегодня президент Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота, которые участвовали в операции у берегов Сирии и нанесли существенный урон террористам.
Ровно две недели назад ударная группа кораблей Северного флота вернулась на свою базу. Этот четырехмесячный поход в западной прессе называли «самой крупной операцией Москвы по развертыванию морских сил за все последние десятилетия».
Владимир Путин сегодня подчеркнул, что год назад он поставил задачу организовать этот поход не как демонстрационную акцию, а чтобы помочь решить практические задачи — и по взаимодействию оборонной промышленности с ВМФ, и по освоению новой техники. Но главное — не забывать основную, по его мнению, стратегическую цель в Сирии, где скопилось много террористов, в том числе из республик бывшего Советского Союза.
На встречу в Кремль пригласили более 30 участников морского похода к берегам Сирии — это вице-адмиралы, капитаны первого ранга, были и младшие офицеры. Но это только совсем небольшая часть общего командирского состава похода. Ведь, например, экипаж крейсера «Пётр Великий» — более тысячи человек, а экипаж «Адмирала Кузнецова» — почти две тысячи.
В ударную группу Северного флота входили еще два больших противолодочных корабля — «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», плюс суда сопровождения. На борту авианосца было 40 самолетов и вертолетов. По статистике Минобороны, за два месяца авиация «Адмирала Кузнецова» совершила 420 вылетов, примерно каждый четвертый из них — ночной. Потери во всей операции — два истребителя, летчики не пострадали.
Согласно данным Генштба, было уничтожено 1200 объектов террористов. И теперь командование флота заявляет: по итогам этого похода будут внесены корректировки в программу обучения флотских офицеров. Во время операции впервые осуществили боевое применение палубных Су-33, опробовали вертолеты Ка-52, смотрели, как работает новая система прицеливания на МиГ-29К.
Командиры подарили президенту на память фотографию — «Адмирал Кузнецов в Средиземном море на пути к берегам Сирии». Владимир Путин выразил надежду, что опыт этой четырехмесячной операции теперь будет полезен для нового поколения российских морских офицеров. После этого они все вместе перешли в Кремлевский дворец — на концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Владимир Путин сегодня подчеркнул, что год назад он поставил задачу организовать этот поход не как демонстрационную акцию, а чтобы помочь решить практические задачи — и по взаимодействию оборонной промышленности с ВМФ, и по освоению новой техники. Но главное — не забывать основную, по его мнению, стратегическую цель в Сирии, где скопилось много террористов, в том числе из республик бывшего Советского Союза.
На встречу в Кремль пригласили более 30 участников морского похода к берегам Сирии — это вице-адмиралы, капитаны первого ранга, были и младшие офицеры. Но это только совсем небольшая часть общего командирского состава похода. Ведь, например, экипаж крейсера «Пётр Великий» — более тысячи человек, а экипаж «Адмирала Кузнецова» — почти две тысячи.
В ударную группу Северного флота входили еще два больших противолодочных корабля — «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», плюс суда сопровождения. На борту авианосца было 40 самолетов и вертолетов. По статистике Минобороны, за два месяца авиация «Адмирала Кузнецова» совершила 420 вылетов, примерно каждый четвертый из них — ночной. Потери во всей операции — два истребителя, летчики не пострадали.
Согласно данным Генштба, было уничтожено 1200 объектов террористов. И теперь командование флота заявляет: по итогам этого похода будут внесены корректировки в программу обучения флотских офицеров. Во время операции впервые осуществили боевое применение палубных Су-33, опробовали вертолеты Ка-52, смотрели, как работает новая система прицеливания на МиГ-29К.
Командиры подарили президенту на память фотографию — «Адмирал Кузнецов в Средиземном море на пути к берегам Сирии». Владимир Путин выразил надежду, что опыт этой четырехмесячной операции теперь будет полезен для нового поколения российских морских офицеров. После этого они все вместе перешли в Кремлевский дворец — на концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества прошли по всей России.Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
Сотрудники НТВ тоже отдали долг Родине. Поздравляем с Днем защитника Отечества!Опубликовано НТВ 23 февраля 2017 г.
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