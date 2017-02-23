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  • 23.02, 13:46

В Совфеде успокоили Японию, возмутившуюся после заявления Шойгу

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В Совфеде успокоили Японию, возмутившуюся после заявления Шойгу

В Совфеде успокоили Японию, возмутившуюся после заявления Шойгу

Россия не собирается использовать против Японии военную дивизию, которая будет размещена на Курильских островах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Виктор Озеров: «Размещая на Курилах свои вооруженные силы, мы не собираемся использовать их против Японии».

Озеров напомнил о готовности к сотрудничеству с Японией, в том числе в военной области, в сфере противодействия терроризму и хищению морских биологических ресурсов. Однако Россия, по его словам, оставляет за собой право размещать войска в любой части своей территории, передает РИА Новости.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв со своей стороны отметил, что реакция Японии не способствует выстраиванию российско-японского диалога.

Константин Косачёв: «Ритуальные протесты, не вносящие никаких новых элементов и в без того сложный российско-японский диалог. Оснований для протестов нет никаких — ни юридических, ни политических».

По его словам, российские власти в обеспечении безопасности учитывают «не всегда понятные и не всегда предсказуемые» действия остальных региональных держав.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, одна из них будет размещена на Курилах. После этого правительство Японии выразило протест российской стороне. В МИД Японии отметили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.

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