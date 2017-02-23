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  • 23.02, 10:44
«Зенит-Арена» прошла проверку рок-концертом. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, стадионы, строительство, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Зенит-Арена» прошла проверку рок-концертом

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«Зенит-Арена» прошла проверку рок-концертом

<nobr>«Зенит-Арена</nobr>» прошла проверку <nobr>рок-концертом</nobr>

    Стадион «Санкт-Петербург», больше известный как «Зенит-Арена», проверили на прочность и децибелами, и ярким световым шоу. Там прошел рок-фестиваль с живым звуком.

    Концерт посетили больше 30 тысяч человек. Сам стадион способен вместить в два раза больше зрителей. Перед зрителями выступили «Би-2», «Чайф», «Танцы Минус» и другие известные артисты и коллективы.

    Арена легко вместила всех гостей. При этом на трибунах осталось много свободных мест. Уже в июне на стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций, который станет генеральной репетицией перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

    Эта проверка на прочность для новой арены уже вторая по счету. Тестируется практически все: от транспортной доступности до пропускной системы стадиона. Как заявил Виталий Мутко, в ближайшие три месяца на арене проведут еще несколько испытаний, а 17 мая площадку передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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